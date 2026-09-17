Periodista Coke Hevia dijo tener en su poder los mensajes recibidos por futbolistas lilas, buscando alguna irregularidad para bajarlos de categoría.

Polémica en el fútbol chileno. Mientras se acerca la etapa final de la Liga de Primera, la lucha por el descenso estalla y llega hasta el conocido “escritoriazo”, que siempre da que hablar.

Es ahí donde el periodista Coke Hevia hizo una grave denuncia en el programa Pauta de Juego. El comunicador acusó maniobra para salvar a Unión La Calera, quien es el colista del torneo.

“Tengo en mi poder los WhatsApp de cómo han acosado constantemente en el último tiempo a jugadores de Deportes Concepción, para tratar de pillarles alguna cochinada y salvar a Calera”, dijo el periodista.

Coke Hevia avisa qué pasará con Concepción

Con la idea de salvar a Unión La Calera y que caiga Deportes Concepción por secretaría, el periodista Coke Hevia dio detalles de la denuncia en Radio Pauta. Sin embargo, por ahora en los lilas no habría nada que temer.

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“¿Por qué Concepción y no otro? Porque en Concepción hay una persona que tiempo atrás cometió el error y por eso los han ido a buscar… Hasta ahora me cuentan que está todo bien, pero imagínate, a eso llegaron”, acusó el comunicador.

El Conce partió en posiciones de descenso en la Liga de Primera, pero de la mano de Fernando Díaz agarró una gran racha que le permitió escalar posiciones en el torneo. Por ahora son octavos, con 31 puntos, a dos de clasificación a Copa Sudamericana.

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En cuanto a Unión La Calera, el elenco que ahora dirige John Armijo es último en al tabla y por ahora estaría bajando a Primera B. Los cementeros tienen unidades, a siete de la salvación.