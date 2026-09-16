Con el chileno Fernando Cornejo que vino desde el banco de suplentes, el equipo de Gustavo Álvarez no aprovechó su ventaja geográfica y quedó afuera de la Copa.

Con una ventaja mínima tras el duelo de ida, y con el factor geográfico de la altura como protagonista, Palmeiras debía enfrentar a Liga Deportiva Universitaria de Quito en la vuelta por los cuartos de final en la Copa Libertadores.

A diferencia de lo que ocurrió en Brasil, el técnico Gustavo Álvarez decidió dejar al volante chileno Fernando Cornejo en el banco de suplentes y fue desde allí que vio el movimiento del marcador. Marlon Freitas abrió la cuenta al minuto 10, mientras que Luis Segovia puso de cabeza a los 15′ el 1-1 con el que fueron al descanso.

Ya en el segundo tiempo, el ex DT de la U puso en el campo de juego al jugador nacional para ir en busca de igualar el marcador global e incluso dar vuelta la serie, pero Palmeiras encontró un valioso penal en los 73′ que Vitor Roque cambió por gol y puso el 2-1 que parecía meterlo en semifinales.

Sin embargo, apareció en el encuentro el delantero Michael Estrada, que en el minuto 90 y 90+3 dio vuelta el marcador para empatar el marcador global por 3-3 y llevar al encuentro a definición por penales, tal como pasó con Liga de Quito en octavos contra Mirassol.

En la tanda desde los 12 pasos, donde Fernando Cornejo convirtió su lanzamiento, apareció el arquero brasileño Carlos Miguel contuvo dos tiros y le dio la agónica victoria al Verdão para volver a meterse en una semifinal de Copa Libertadores.

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Palmeiras ya tiene rival en semifinales de Copa Libertadores

En lo que viene siendo una dictadura futbolística, los equipos brasileños se toman por asalto las fases definitorias del máximo certamen continental, a tal punto que pueden convertir las semifinales en una edición especial de la Copa de Brasil.

Eso ocurrirá en el primero de los duelos que habrá entre los cuatro mejores de la Libertadores, donde Palmeiras ya conoce su próximo rival que será Fluminense, quien dejó en el camino a Platense en Buenos Aires, en un duelo de grandes de este país.

El duelo de ida se disputará entre el 13 y 15 de octubre en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Mientras que la revancha se dará en el Nubank Parque de São Paulo entre el 20 y 22 del próximo mes.