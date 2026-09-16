Con contenido exclusivo "desde adentro" y capítulos de estreno en cada fase, ya está disponible la acción en HBO Max.

Los fanáticos de la Copa Libertadores podrán volver a revivir “desde adentro” la acción de este año en una nueva serie. HBO Max, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y Offline Sports anunciaron el estreno de “CONMEBOL Libertadores 2026: La Gloria Eterna”.

La serie se puede ver en HBO Max en exclusiva y es un documental oficial dedicado a la competición de clubes más importante de Sudamérica. Desde la organización cuentan que “la producción de 11 episodios sigue la edición 2026 desde la fase de grupos hasta la Gran Final”.

“Su principal diferencial es un modelo de producción y estreno inédito para una serie en la región: en lugar de esperar a que concluya el campeonato, los equipos de producción capturan, editan y finalizan nuevos episodios mientras el torneo está en marcha”, dicen en HBO Max.

Así serán los nuevos capítulos de la serie de la Copa Libertadores

Dentro de las novedades de “Conmebol Copa Libertadores 2026: La Gloria Eterna”, es que se puede ver a las cámaras junto a jugadores y cuerpos técnicos dentro y fuera de la cancha. En los recientes capítulos está toda la acción de los octavos de final.

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“Vestuarios, túneles, entrenamientos, concentraciones, traslados y otros espacios habitualmente fuera del alcance del público. Entrevistas inéditas e imágenes exclusivas construyen una narrativa que evoluciona con la competencia y revela todo lo que ocurre antes y después de cada partido”, dicen lo creadores de la serie.

Y la acción no se queda ahí. A partir de los cuartos de final, cada tanda se estrenará antes del comienzo de la siguiente fase, permitiendo que las audiencias revivan lo que acaba de suceder y lleguen a cada nueva instancia casi en tiempo real con los protagonistas.

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“El 9 de octubre se incorporarán dos capítulos sobre los cuartos de final. Por su parte, el episodio correspondiente a las semifinales estará disponible el 13 de noviembre, mientras que el capítulo de la gran final podrá disfrutarse el 4 de diciembre”, dicen en HBO Max.