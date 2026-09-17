La figura de Corinthians tuvo la chance de mandar la serie ante los argentinos a los penales, pero falló de forma dramática.

La gran sorpresa de la Copa Libertadores es Estudiantes de La Plata, que se metió en semifinales tras dejar en el camino a Corinthians en Sao Paulo.

El elenco argentino es por ahora el único no brasileño entre los cuatro mejores del certamen continental, y clasificó gracias a una sufrida victoria por 1-0 en el estadio del Timao.

La única conquista del encuentro se dio a los 87 minutos, gracias al solitario gol de Alexis Castro, para que así Estudiantes se impusiera en la serie por un apretado 2-1.

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El penal de Memphis Depay que está dando la vuelta al mundo

Corinthians tuvo la gran chance de mandar la serie a la definición en lanzamientos penales, porque hubo un tiro desde los 12 pasos que pudo cambiar todo.

A los 97 minutos el siempre polémico árbitro venezolano Jesús Valenzuela cobró pena máxima para el equipo brasileño, y todos pensaban que iba a ser el empate, porque se paró frente al balón el experimentado jugador neerlandés Memphis Depay.

Cuando todos pensaban que el ex FC Barcelona iba a anotar la paridad, el mundialista se equivocó y la mandó a las nubes a los 101 minutos, para que los argentinos pasaron de ronda.

Estudiantes de La Plata está en semifinales y espera al ganador entre Flamengo e Independiente del Valle, con ventaja para los brasileños por 2-0.

En síntesis

Estudiantes de La Plata clasificó a semifinales tras vencer 1-0 a Corinthians.

clasificó a semifinales tras vencer 1-0 a Corinthians. Alexis Castro anotó al minuto 87 el único gol que cerró la serie 2-1.

anotó al minuto 87 el único gol que cerró la serie 2-1. Memphis Depay erró un penal al minuto 101 que selló la eliminación brasileña.