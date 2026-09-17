En Blanco y Negro buscarán que levanten el castigo que arrastra el cuadro albo por los trágicos incidentes de 2025 ante Fortaleza.

Colo Colo lidera la Liga de Primera con 12 puntos de ventaja, por lo que está a un paso de clasificar a la Copa Libertadores 2027 y volver a instancias internacionales tras no jugar en Conmebol en 2026.

Los albos arrastran un castigo por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, debido a los incidentes ocurridos el pasado 10 de abril de 2025 en el partido ante Fortaleza, donde murieron dos hinchas en las inmediaciones del estadio.

Colo Colo recibió una multa económica y además debe cumplir 5 partidos sin público en calidad de local, de los cuales ya disputó dos y ahora prepara una maniobra para recibir un “perdonazo”.

ver también ¡No va por TV! TNT Sports avisa cambio de última hora para ver a Colo Colo en Copa Chile

Colo Colo apunta a ser perdonado por la Conmebol

En radio ADN dieron a conocer que los abogados de Blanco y Negro ya preparan un escrito para presentar en las oficinas de la Conmebol en Luque, y así poder recibir a hinchas colocolinos en el Monumental en la Libertadores 2027.

“El documento está siendo elaborado en conjunto por el departamento de seguridad de Blanco y Negro, la gerencia de operaciones y el equipo jurídico de la concesionaria. El informe incluye videos, imágenes y distintos antecedentes que exponen las distintas medidas adoptadas por el club tras aquella trágica jornada”, señaló el citado medio.

Colo Colo quiere tener a sus hinchas en la Libertadores. Foto: Photosport

“Entre los antecedentes que serán presentados destaca la inversión cercana a los US$2 millones en nuevos torniquetes de acceso con sistema biométrico, además de la instalación de nuevas cámaras y el cambio de la empresa encargada de la seguridad en el Estadio Monumental”, agregó.

Por último, en el Cacique le quieren dejar en claro a la Conmebol que “Colo Colo no ha vuelto a registrar hechos de una magnitud similar en materia de seguridad“.

Colo Colo ya piensa en 2027 y espera que sus hinchas lo puedan acompañar en su regreso a los torneos internacionales.

En síntesis

Colo Colo acudirá a Conmebol para tener público local en la Copa Libertadores 2027.

para tener público local en la Copa Libertadores 2027. Sanción de 5 partidos sin público por la muerte de hinchas en abril 2025.

por la muerte de hinchas en abril 2025. Inversión de US$2 millones en torniquetes biométricos y cámaras para anular el castigo.

ver también La gran pena de Mirko Jozic en su visita a Colo Colo: “Esperaba otra cosa”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera