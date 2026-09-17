Colo Colo lidera la Liga de Primera con 12 puntos de ventaja, por lo que está a un paso de clasificar a la Copa Libertadores 2027 y volver a instancias internacionales tras no jugar en Conmebol en 2026.
Los albos arrastran un castigo por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, debido a los incidentes ocurridos el pasado 10 de abril de 2025 en el partido ante Fortaleza, donde murieron dos hinchas en las inmediaciones del estadio.
Colo Colo recibió una multa económica y además debe cumplir 5 partidos sin público en calidad de local, de los cuales ya disputó dos y ahora prepara una maniobra para recibir un “perdonazo”.
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En radio ADN dieron a conocer que los abogados de Blanco y Negro ya preparan un escrito para presentar en las oficinas de la Conmebol en Luque, y así poder recibir a hinchas colocolinos en el Monumental en la Libertadores 2027.
“El documento está siendo elaborado en conjunto por el departamento de seguridad de Blanco y Negro, la gerencia de operaciones y el equipo jurídico de la concesionaria. El informe incluye videos, imágenes y distintos antecedentes que exponen las distintas medidas adoptadas por el club tras aquella trágica jornada”, señaló el citado medio.
Colo Colo quiere tener a sus hinchas en la Libertadores. Foto: Photosport
“Entre los antecedentes que serán presentados destaca la inversión cercana a los US$2 millones en nuevos torniquetes de acceso con sistema biométrico, además de la instalación de nuevas cámaras y el cambio de la empresa encargada de la seguridad en el Estadio Monumental”, agregó.
Por último, en el Cacique le quieren dejar en claro a la Conmebol que “Colo Colo no ha vuelto a registrar hechos de una magnitud similar en materia de seguridad“.
Colo Colo ya piensa en 2027 y espera que sus hinchas lo puedan acompañar en su regreso a los torneos internacionales.
En síntesis
- Colo Colo acudirá a Conmebol para tener público local en la Copa Libertadores 2027.
- Sanción de 5 partidos sin público por la muerte de hinchas en abril 2025.
- Inversión de US$2 millones en torniquetes biométricos y cámaras para anular el castigo.
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