Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

U de Chile no da tregua en el Clásico Universitario por el boleto a la Libertadores: así quedó la tabla

El Romántico Viajero celebró un 3-0 ante Deportes La Serena y continúa firme en la apasionante lucha por el boleto directo al torneo de clubes más deseado de América que pelea con Universidad Católica palmo a palmo.

Por Jorge Rubio

Sigue a Redgol en Google!
Así celebró Universidad de Chile uno de los goles en el estadio La Portada.
© Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport.Así celebró Universidad de Chile uno de los goles en el estadio La Portada.

La U de Chile sabe que tiene un duelo con tintes clásicos ante la Universidad Católica por el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y pretende no dar ningún tipo de ventaja a los Cruzados, que vencieron por 3-2 a Palestino en la fecha 23.

Por lo mismo, el equipo de Fernando Gago entró a la cancha del estadio La Portada con la responsabilidad de derrotar sí o sí a Deportes La Serena. Algo que el equipo del DT argentino sí pudo hacer: firmó un 3-0 gracias a los goles de Agustín Arce, de Fabián Hormazábal y de Igor Lichnovsky.

De este modo, todo indica que el Clásico Universitario podría definir gran parte de la suerte de los azules y la UC para las competencias internacionales de 2027. Aquel duelo se disputará en la 26° jornada de la Liga de Primera en el hermosísimo Claro Arena.

El festejo de Agustín Arce, autor del 1-0 parcial de los azules ante los Papayeros. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

El festejo de Agustín Arce, autor del 1-0 parcial de los azules ante los Papayeros. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Por lo pronto, el equipo adiestrado por Gago logró dos victorias consecutivas tras perder un par de veces en fila ante Colo Colo en el Superclásico 200 y frente a Universidad de Concepción en el barrial del estadio Ester Roa Rebolledo. Seis puntos que los mantienen en la pelea contra la Católica.

Fernando Gago confirma los días libres de U de Chile en Fiestas Patrias: el 18 se entrena

ver también

Fernando Gago confirma los días libres de U de Chile en Fiestas Patrias: el 18 se entrena

U de Chile sigue firme en la lucha por el boleto directo a la Copa Libertadores

La U de Chile quiere sí o sí entrar directamente a la fase grupal de la Copa Libertadores y para eso, necesita terminar la Liga de Primera en el segundo lugar. Aunque todavía tiene chances matemáticas, parece una quimera darle caza a Colo Colo para luchar por el título.

Aunque el desafío venidero de los pupilos de Gago será por la Copa Chile en los octavos de final: el Romántico Viajero jugará una llave ante Everton de Viña del Mar, otro de los equipos expectantes en la pugna por ganar el Chile 2 al torneo de clubes más deseado de América.

Fernando Gago sabe que la recta final de la temporada será determinante para su futuro y el del club. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Fernando Gago sabe que la recta final de la temporada será determinante para su futuro y el del club. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y en el plano liguero, al elenco adiestrado por Pintita Gago le restan siete cotejos en la Liga de Primera 2026. Suficiente para confirmar el buen momento o, incluso para volver a los vaivenes e hipotecar el cupo internacional. Por ahora, las cosas van bien con la diferencia de gol que se reduce con los Cruzados.

El primer pedido de Fernando Gago para U de Chile en la temporada 2027: “Que se queden todos”

ver también

El primer pedido de Fernando Gago para U de Chile en la temporada 2027: “Que se queden todos”

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile no le da ninguna ventaja a Universidad Católica en la batalla por el subcampeonato, mientras que Deportes La Serena perdió una chance de encaramarse en la batalla por un lugar a la Copa Sudamericana del año entrante.

Lee también
Con cambios urgente: la formación de la U ante La Serena
U de Chile

Con cambios urgente: la formación de la U ante La Serena

La U hace la pega: vence a La Serena y sigue en pelea
U de Chile

La U hace la pega: vence a La Serena y sigue en pelea

Las sorpresas de Gago en la U para clave duelo ante La Serena
U de Chile

Las sorpresas de Gago en la U para clave duelo ante La Serena

Gago lamenta la baja más dolorosa en la U de Chile vs La Serena
U de Chile

Gago lamenta la baja más dolorosa en la U de Chile vs La Serena

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo