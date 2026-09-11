El técnico de los azules asegura que ya conversa con la dirigencia para renovar jugadores, de manera de tener una base para luchar el próximo año.

Universidad de Chile mira de lejos la pelea por el título, con Colo Colo a 14 puntos de diferencia en la tabla de posiciones, por lo que el objetivo con Fernando Gago corre por otro carril: el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Pese a esto, el técnico ya dio señales que empezaron a planificar la temporada 2027, donde esperan estar en un copa internacional, pero, sobre todo, volver a pelear por ser campeones en el torneo.

Por lo mismo, el entrenador argentino reveló que ha tenido conversaciones pensando en mantener la gran parte de su plantel el próximo año con un pedido, empezando con Eduardo Vargas: “Que se queden todos”.

Eduardo Vargas será la base del equipo de la U de Gago en 2027. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Gago quiere mantener su base en la U para 2027

Fernando Gago entiende que la dirigencia de Universidad de Chile está en proceso de renovaciones, siendo la carta de Eduardo Vargas las más urgente para cerrar.

Por lo mismo, asegura que ya se ha encargado de conversar con los jugadores y la dirigencia, de manera de hacer esfuerzo para potenciar este equipo, pero con los referentes dentro.

“Ya conversamos con todos, la idea es que se queden todos para seguir el proceso del club, para eso trataremos que todos renueven, seguir con el plantel y poder sumar refuerzos”, explicó.

En ese sentido, bromeó porque no le preguntaron directamente por Eduardo Vargas: “Te estaban ayudando atrás, porque se te olvidó, te decían que preguntaras por Vargas. Si me lo preguntabas te habría dicho que sí”.