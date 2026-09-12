Pronósticos Levante vs Barcelona: los Culés arrasan en LaLiga

Análisis y pronósticos de Levante vs Barcelona por LaLiga. Descubre las mejores cuotas y apuestas para la fecha 5 de la liga española.

Revisa los mejores pronósticos de Levante vs Barcelona, un partido que promete goles y emociones por LaLiga.

El líder y actual campeón, Barcelona, visita al Levante por la quinta jornada de la liga española. El partido se disputará el domingo 13 de septiembre a las 10:15 horas (hora de Chile) en el Estadi Ciutat de València, un reducto históricamente complicado para los culés.

Nuestros picks Pronósticos: Levante vs Barcelona Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotan: Si Ambos equipos anotaron en las últimas cinco visitas del Barcelona al Ciutat de València. Además, Levante marcó en sus últimos ocho partidos como local y el Barça concedió goles en 14 de 19 visitas. bet365 1.80 Pronóstico Resultado final: Barcelona + Ambos equipos anotan: Si Barcelona ganó seis de sus últimos siete enfrentamientos ante Levante, aunque el local mantiene capacidad goleadora. Además, ambos marcaron en los últimos duelos disputados en este estadio. bet365 2.25 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Levante vs Barcelona

Levante tiene una excelente racha en casa, con siete victorias y un empate en sus últimos ocho partidos de LaLiga , incluyendo seis triunfos consecutivos.

tiene una excelente racha en casa, con siete victorias y un empate en sus últimos ocho partidos de , incluyendo seis triunfos consecutivos. Barcelona ha marcado 17 goles en sus primeros cinco partidos de la temporada entre LaLiga y Champions League.

ha marcado 17 goles en sus primeros cinco partidos de la temporada entre LaLiga y Champions League. La apuesta “Ambos equipos anotan” se ha cumplido en 13 de los últimos 17 enfrentamientos directos en el Estadi Ciutat de València , y en los últimos cinco de forma consecutiva.

, y en los últimos cinco de forma consecutiva. Raphinha, delantero del Barcelona, es el máximo goleador del equipo con ocho tantos en cinco partidos esta temporada.

Cuotas 1X2 Cuotas: Levante vs Barcelona Cuotas ofrecidas por bet365 Levante 15.00 bet365 Empate 9.00 bet365 Barcelona 1.14 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Levante vs Barcelona

El Barcelona de Hansi Flick ha tenido un inicio de temporada arrollador. El conjunto blaugrana ha ganado sus cuatro partidos de LaLiga y su debut en la Champions League, mostrando una capacidad ofensiva impresionante con 22 goles a favor y solo tres en contra en todas las competiciones.

Por su parte, el Levante llega invicto en sus últimos tres partidos de liga, aunque con dos empates sin goles como visitante. Su fortaleza radica en casa, donde ganaron su único partido de la temporada con un contundente 5-2 sobre el Real Betis. El equipo local buscará explotar las dificultades que históricamente ha tenido el Barça en este estadio.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

La opción de que ambos equipos marquen parece la más sólida para este encuentro. El historial reciente es contundente: en las últimas cinco visitas del Barcelona al Ciutat de València, ambos equipos vieron portería. Además, los últimos tres duelos en este estadio terminaron 2-3, 2-3 y 3-3.

Levante ha anotado en sus últimos ocho partidos de liga como local, mientras que el Barcelona, a pesar de su poderío, concedió goles en 14 de sus 19 partidos como visitante la temporada pasada. La cuota de 1.80 ofrece un gran valor considerando esta fuerte tendencia estadística.

Apuesta 1 | Levante vs Barcelona – Ambos equipos anotan: Si – 1.80 en bet365

Apuesta de valor: Barcelona gana y ambos equipos anotan

Para quienes buscan una cuota más atractiva, combinar la victoria del Barcelona con goles de ambos equipos es una excelente alternativa. El Barça es el claro favorito para llevarse los tres puntos, habiendo ganado seis de los últimos siete enfrentamientos directos contra el Levante.

Sin embargo, la capacidad goleadora del Levante en su estadio sugiere que no será un partido con la portería a cero para los culés. Esta combinación refleja el escenario más probable: un triunfo visitante en un partido abierto y con goles en ambos arcos, tal como sucedió en los últimos enfrentamientos en este campo.

Apuesta 2 | Levante vs Barcelona – Resultado final: Barcelona + Ambos equipos anotan: Si – 2.25 en bet365

Antes de armar tus jugadas, conocer cómo apostar en LaLiga es fundamental para administrar correctamente tu saldo, evaluar las distintas alternativas disponibles y sacar provecho de las promociones y beneficios que ofrecen las casas de apuestas.

Alineaciones probables en Levante vs Barcelona

Levante: Ryan, Pérez, de la Fuente, Mandi, Sánchez, Brugui, Bardeli, Rey, Olasagasti, Fernández, Romero.

Ryan, Pérez, de la Fuente, Mandi, Sánchez, Brugui, Bardeli, Rey, Olasagasti, Fernández, Romero. Barcelona: J. García, E. García, Martín, Cubarsí, Espart, Pedri, Bernal, Yamal, Fermín, Gordon, Raphinha.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Levante vs Barcelona

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Levante vs Barcelona?

El Barcelona es el claro favorito para ganar el partido, como lo demuestran las cuotas de las casas de apuestas y su perfecto inicio de temporada.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el domingo 13 de septiembre a las 11:15 horas (hora de Chile) en el Estadi Ciutat de València.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor “Barcelona gana y ambos equipos anotan” con una cuota de 2.25 ofrece el mejor retorno potencial, basándose en la superioridad del Barça y la tendencia goleadora en este enfrentamiento.

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