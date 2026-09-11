Pronósticos Palestino vs Universidad Católica: partidazo en La Cisterna por el Chile 2

RedGol te brinda las mejores apuestas y pronósticos de Palestino vs Universidad Católica, por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Palestino vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si La tendencia goleadora es clara: ambos mercados se cumplieron en cuatro de los últimos seis partidos de Palestino, cinco de los ocho de Universidad Católica y sus dos duelos recientes. bet365 1.95 Pronóstico Anota en cualquier momento: Fernando Zampedri Fernando Zampedri suma 23 goles y seis partidos consecutivos anotando. Además, registra 10 tantos en 14 duelos ante Palestino y convirtió en los últimos cuatro enfrentamientos. bet365 1.95 Pronóstico Anota en cualquier momento: Gonzalo Tapia Gonzalo Tapia llega en racha, pues marcó en tres de sus últimos cuatro partidos, incluyendo sus recientes victorias ante Huachipato, O’Higgins y Universidad de Concepción. bet365 3.10 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este sábado 12 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino y Universidad Católica protagonizarán uno de los mejores encuentros de la jornada 23 del Campeonato Nacional.

El choque será clave en la lucha por el Chile 2: los Árabes marchan cuartos con 36 puntos, a tres de los Cruzados, que ocupan el puesto que otorga la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

En la previa del partido, nuestro especialista trae los mejores pronósticos de Palestino vs Universidad Católica, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Árabes y Cruzados, con promesa de goles en La Cisterna

En cuatro de las recientes seis presentaciones de Palestino en el Campeonato Nacional, hubo más de dos goles y ambos equipos anotaron.

En cinco de los anteriores ocho compromisos de Universidad Católica en la competencia, también se registraron al menos tres tantos y marcaron los dos conjuntos.

Los mercados de “más de 2.5 goles” y “ambos equipos anotan” se cumplieron en los dos enfrentamientos más recientes entre Árabes y Cruzados.

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si – 1.95 en bet365

El Toro va por su récord personal

Fernando Zampedri convirtió el gol del triunfo ante Everton en el partido más reciente de la UC y alcanzó los 23 tantos en la competencia, igualando su marca de 2021, su mejor registro en una temporada de liga desde que llegó al club. El Toro lleva seis apariciones consecutivas anotando: cinco en el torneo y una en la Copa Libertadores.

Además, tiene un historial fantástico ante el cuadro árabe, con 10 tantos en 14 enfrentamientos. De hecho, marcó en los últimos cuatro choques.

Anota en cualquier momento: Fernando Zampedri – 1.95 en bet365

Tapia, el revulsivo clave del Tino Tino

Gonzalo Tapia ha sido importante para el Tino Tino recientemente, ya que marcó en tres de sus últimos cuatro partidos: anotó en el 5-1 sobre Huachipato, convirtió el 1-0 ante O’Higgins y volvió a marcar en la victoria por 2-1 frente a Universidad de Concepción en la última fecha.

Anota en cualquier momento: Gonzalo Tapia – 3.10 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Palestino vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por bet365 Palestino 3.00 bet365 Empate 3.30 bet365 Universidad Católica 2.30 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

En un partido tan importante, es crucial seguir el minuto a minuto de lo que ocurre en el campo: con bet365 en vivo, podrás hacer tus jugadas en tiempo real mientras transcurren cambios en los mercados y las cuotas.

Historial de Palestino vs Universidad Católica: últimos partidos