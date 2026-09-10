Tanto el mentor de Claudio Bravo, Julio Rodríguez, como el ex "mejor de América" como Patricio Toledo, si bien celebran el llamado del valor de Huachipato, alertan del poco recambio en esa zona.

Una de las sorpresas positivas que tuvo la convocatoria de la Selección Chilena para los tres partidos amistosos que sostendrá la próxima fecha FIFA en Norteamérica es la citación como tercer arquero de Christian Bravo, figura de Huachipato.

El entrenador Nicolás Córdova volvió a confiar en un portero del medio local tras dejar en el camino a Thomas Gillier, de mal presente en CF Montréal, para que pelee el puesto con Brayan Cortés, de buen pasar en Argentina, y Lawrence Vigouroux, que asoma como titular.

Pese a la positiva actualidad que registra el arquero de Huachipato, en RedGol consultamos con expertos en la materia como Patricio Toledo, quien fue el Mejor Arquero de América en 1991 y Julio Rodríguez, mentor de Claudio Bravo, quienes lanzaron una preocupante alerta al respecto.

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La cruda verdad tras citación de Bravo según expertos

“En realidad acá (en Chile) no tenemos mucho, o sea… el chico de Colo-Colo está en la Sub-20. Y me parece que son los arqueros que deben estar“, expresó el ídolo de Católica por los tres goleros convocados por el especialista en métricas.

Toledo añade que Bravo “tiene un biotipo de arquero que en Chile cuesta encontrar. Y va a depender lógicamente de la capacidad que él tenga de mantener los rendimientos que ha tenido en los partidos que le hemos visto. Pero hoy día no tenemos dónde tanto escoger para nuestro arco”.

“Si bien es cierto hay arqueros como (Vicente) Bernedo que en algún momento puede tener la oportunidad, por acá debería salir el arquero para los juegos que vienen a futuro, para lo que son las eliminatorias, la Copa América… y no hay de dónde más escoger“.

Christian Bravo, figura en Huachipato ante Colo Colo (Photosport)

La convocatoria a La Roja como “motivación”

Por su parte, el preparador de arqueros Julio Rodríguez advierte que esta citación “es como una motivación especial para un arquero joven que está jugando a un buen nivel, que está demostrando sus capacidades. Tiene hartas condiciones”.

Si bien reconoce que no lo tenía en vista a Bravo, el exgolero advierte que “hay que seguir analizando su juego, pero ya el hecho de estar ahí es positivo para nuestro fútbol también, porque quiere decir que (hay) arqueros para el futuro, me parece que ya están apareciendo algunos que pueden ser titulares en un par de años más“.

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En síntesis