El entrenador pirata atendió el llamado de RedGol para explicar cómo está su equipo tras la eliminación en Copa Libertadores, y deja claro el objetivo para final de año.

Luego de la eliminación en octavos de final en Copa Libertadores, los objetivos se modifican para Coquimbo Unido, quien comenzará a ponerse al día con sus duelos pendientes en Liga de Primera, y su técnico Hernán Caputto tiene claro lo que quieren conseguir.

En la previa al duelo de este miércoles ante Universidad Católica, pendiente de la jornada 19 del Torneo Nacional, el estratega es enfático en afirmar que tienen la necesidad de volver a los triunfos para escalar posiciones y pelear por el objetivo de la temporada.

“Nosotros estamos en nuestra casa, queremos volver a la senda de triunfos y posicionarnos lo más arriba posible, queremos ir paso a paso y subiendo en la tabla porque ya es necesario sumar de a tres, porque de a uno no escalas”, afirmó Caputto en conversación con RedGol.

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Caputto y el objetivo de Coquimbo a final de temporada

Al preguntarle por lo que buscan alcanzar al acabar la campaña, el DT es categórico: “Uno tiene que ser realista y saber que es casi imposible poder estar en el primer puesto, uno va a luchar siempre, pero tiene que ser realista”, manifestó.

“Nosotros queremos apostar y luchar a llegar a lo más cercano o a lo que todavía podemos con casi seguridad, que es estar en el Chile 2 o en el segundo puesto. Pero nosotros queremos estar en los cuatro primeros puestos”, complementa Caputto.

En esa línea, el DT de Coquimbo sostiene que “nos hemos puesto un objetivo muy importante que nos podría dejar en Copa Libertadores el próximo año, pero que es difícil porque no hemos ganado en cancha, que es estar en la final de la Copa de la Liga, tanto O’Higgins como nosotros”.

Sobre el primero de los duelos pendientes, este miércoles ante Universidad Católica, Caputto indica que “va a ser un partido durísimo, pero bueno, nosotros estamos en nuestra casa y queremos volver a la senda de triunfos y posicionarnos lo más arriba posible”.

En síntesis