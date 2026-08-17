En conversación con RedGol, el máximo goleador histórico en Primera División dio su pronóstico para el duelo con los azules y dejó en claro que una victoria alba les garantiza el título.

Comienza la cuenta regresiva para la edición número 200 del Superclásico que enfrentará este domingo a Universidad de Chile con el líder Colo Colo. Un duelo que supo jugar y ser figura una leyenda del Cacique como es Esteban Paredes.

El segundo anotador histórico en este tipo de encuentros con 16 conquistas y máximo goleador en Primera División con 221 tantos es alguien que conoce muy de cerca lo que es vivirlos dentro de la cancha, y fuera de ella tiene claro su pronóstico.

Fue ante los micrófonos de RedGol donde Paredes fue claro en asegurar que “si gana Colo Colo a la U, yo creo que ya prácticamente tiene el campeonato cerrado“, e incluso se aventura con dar un resultado: “esperemos que gane por un 3-1“.

El pronóstico de Paredes para el Superclásico

De cara al duelo del 23 de agosto en el Estadio Nacional si bien no le preocupa el nivel de los albos, pues a su juicio “dejó escapar dos puntos, pero bueno, pero está a diez todavía“, sobre la distancia del líder a su escolta, otra razón es la que le genera cautela.

“Si gana obviamente la U se acerca a siete y se pone muy, muy, muy bueno el campeonato”, asegura Esteban Paredes que durante sus dos etapas con Colo Colo disputó 20 Superclásicos, donde ganó 10, empató seis y sólo cayó ante la U en cuatro ocasiones.

Además, los azules son un rival del que guarda muy buenos recuerdos el Bendito, pues fue ante ellos que logró superar el récord de Francisco Chamaco Valdés al llegar al gol 216 que lo ponía como el máximo artillero de la Primera División en Chile.

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¿Cuándo se juega este encuentro?

La edición 200 del Superclásico del fútbol nacional, entre Universidad de Chile y Colo Colo por la jornada 20 en Liga de Primera, se disputará este domingo 23 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

En síntesis