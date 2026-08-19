El Romántico Viajero enfrenta a los Albos en un duelo clave en la lucha por el título.

Universidad de Chile disputará un nuevo Superclásico ante Colo Colo. Uno de los más expectantes por este encuentro es Fernando Gago, quien analizó lo que será el encuentro.

El Romántico Viajero parecía muy lejos de la opción del título, pero agarró una racha ganadora y mejoró su funcionamiento. Ahora sigue lejos, aunque con otra sensación. Están a 10 puntos de los Albos, pero en Ñuñoa tendrán la opción de recortar esa diferencia.

Gago derrocha confianza

Fernando Gago vivirá su primer Superclásico al mando de Universidad de Chile. En el primer semestre, con Francisco Meneghini, los Azules vencieron a Colo Colo en el Estadio Monumental. Ahora será el turno de Pintita de realizar lo suyo ante los Albos.

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“Todos son distintos. Cada uno tiene particularidad desde la historia, momentos de partido. Desde el lugar que cada uno afronta el partido, con mucha ganas, ilusión, porque jugamos con nuestra gente y es importante para hacer un buen partido“, indicó Gago a TNT Sports. El DT valoró el alza que han tenido, por lo que se enfoca en su equipo más que en la lucha por el título.

“Es un equipo que viene sumando muchos puntos. Necesitamos acortar la distancia y tenemos la posibilidad. No dependemos de nadie, será una linda prueba para ver dónde queremos estar parados, de entender que podemos acortar distancia y que es el objetivo hasta fin de año“, agregó el argentino.

Ortiz y Gago enfrentándose en México en el 2024. Imagen: Getty

Colo Colo ha demostrado mucha solidez en esta temporada con Fernando Ortiz a la cabeza. Como jugadores se enfrentaron en la época que el Tano defendía a Estudiantes, y Pintita a Boca Juniors. Como técnicos solo han tenido un duelo en el 2024 en México, cuando Gago con Chivas venció a Monterrey del actual técnico de los Albos.

“Lo conozco a Fernando. Lo hemos enfrentado más como entrenador, no recuerdo haber jugado como jugador, tiene largo camino y con un equipo que trabaja a su gusto y trataremos de llevar el partido a lo que queremos jugar nosotros”, cerró Gago.