El zurdo extremo lleva casi tres años en el Midtjylland mientras que el "10" tiene muy avanzada su salida al AIK Solna de Suecia y hay cuatro puntos prácticamente iguales en esos traspasos.

Lucas Assadi tiene un pie fuera de la U de Chile y, al parecer, seguirá un camino muy parecido que el de Darío Osorio. El zurdo extremo formado en el semillero azul lleva casi tres años en el Midtjylland de Dinamarca. Y hay cuatro puntos en común sobre esa posibilidad que tiene el “10”.

Por lo pronto, el AIK Solna de Suecia ya acordó el contrato que Assadi firmará, aunque resta que el cuadro escandinavo abone uno de los dos valores estipulados en la cláusula de salida del volante ofensivo de 22 años. Ahora, a repasar el póquer de similitudes.

La primera es que, en caso de darse la salida de Assadi, será con el mercado de pases cerrado en el fútbol chileno. Tal como ocurrió cuando Osorio fichó por los Lobos de Herning. “No estoy contento, pierdo un jugador importante. Pero él tenía muchas ganas de irse y el club concretó una buena venta”, dijo por aquel entonces Mauricio Pellegrino, DT del Bulla.

Mauricio Pellegrino sufrió con Osorio algo muy parecido a lo que podría padecer Fernando Gago con Lucas Assadi. (Andrés Piña/Photosport)

De inmediato surge el segundo punto en común: Osorio fichó en Dinamarca justo antes de un Superclásico ante Colo Colo. El 31 de agosto de 2023 se oficializó el traspaso del oriundo de Hijuelas. Y el 2 de septiembre, el Cacique y Universidad de Chile igualaron 1-1 en el estadio Santa Laura con goles de Ignacio Tapia y Leandro Benegas.

Otro punto en común sería el destino: si bien Osorio salió rumbo a uno de los animadores del fútbol danés, Assadi negocia con un equipo de Suecia. Una liga de segundo orden en Europa y la otra, hasta de tercera línea en el Viejo Continente. Una señal clara para todas las promesas del fútbol chileno. Al menos las que quieran dar el salto directo al balompié europeo.

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El modo de pago, otra semejanza entre las salidas de Assadi y Osorio en U de Chile

Y la última similitud entre las salidas de Lucas Assadi y Darío Osorio en la U de Chile será la forma de pago. A pesar de que probablemente el AIK Solna activará la cláusula de salida, la manera de abonarla será muy parecida a la que tuvo el Midtjylland.

Lucas Assadi y Darío Osorio han compartido en la selección chilena, además de la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En cuotas, algo que el Romántico Viajero transparentó cuando hizo oficial los montos involucrados en la venta del pase de Osorio. Por el momento, restan trámites para que Lucas Assadi parta a Suecia, pero ya se supo que en la interna azul hay un drama por la decisión del jugador, quien quiere viajar inmediatamente a Escandinavia.

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¿Cuándo se juega el Superclásico 200 del fútbol chileno?

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en la edición 200 del partido mayor que tiene el fútbol chileno. Será válido por la fecha 20 y se disputará el domingo 23 de agosto a contar de las 15 horas en el Estadio Nacional.