Fue en una conferencia de prensa, cuando estaba abierto el mercado de pases, cuando el técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, reveló el miedo de que Darío Osorio se fuera al final de agosto, cuando se acaba la temporada de contrataciones en Europa.

Esto, porque no podría traer otro jugador para suplirlo, considerado que era titular en su plantel. Algo que terminó pasando, donde el entrenador argentino simplemente tuvo que agachar la cabeza.

Resignado

Para Pellegrino las cosas no fueron fáciles con el club, de manera que sólo pudo traer a Vicente Fernández en el último mercado de pases. Más allá de la poca billetera, le habían dicho que si no vendían a Osorio no podría reforzar su plantel.

Por lo mismo, ahora que ya viajó al fútbol de Dinamarca, cree que lo mejor es desearlo todo el éxito y no dar más vueltas por algo que no fue.

“Creo que hay que desearle lo mejor, es un gran paso en su carrera que tenga la mejor de las suertes, no tengo mucho más para decir. Sabía lo de negociación, pero hay que dar vuelta la página. Es un jugador que ya se fue, hay que seguir adelante, la U tiene que seguir caminando”, cometó Pellegrino.

Para el entrenador no es algo fácil, ya que simplemente tuvo que dejar partir a un jugador que era de su gusto, por lo mismo llama a mirar hacia adelante.

“Lo más importante es el club y es lo que deseaba en ese momento. Hay que pasar página, fue predicción que no quería, pero mala suerte para mí, para Darío y para el club bien por lo económico. Son cosas que podían suceder, no contento por perder un jugador importante, pero contento a nivel personal. Quería salir tenía ganas de irse lo manifestó y el club tuvo una buena venta”, cerró.

¿Por cuántos años firmó Darío Osorio en el Midtjylland?

Darío Osorio tiene un contrato con el Midtjylland del fútbol de Dinamarca hasta junio de 2028, luego de su salida de Universidad de Chile.

¿Qué camiseta ocupará Darío Osorio en Midtjylland?

Darío Osorio ocupará la camiseta número 11 del Midtjylland, tras salir de Universidad de Chile, el club que lo formó desde los 10 años.