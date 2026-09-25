Pronósticos Canadá vs Chile: La Roja no es favorita en Norteamérica

Revisa los mejores pronósticos y apuestas para el amistoso entre Canadá y Chile. Analizamos las cuotas, el estado de forma y las claves del partido.

Revisa los mejores pronósticos de Canadá vs Chile. Un amistoso internacional con un favorito y una visita que busca dar la sorpresa en Norteamérica.

La Selección de Chile visita a Canadá en un partido amistoso este sábado 26 de septiembre en Toronto. Los locales, tras su histórica participación en el Mundial, buscan seguir creciendo, mientras que La Roja continúa su proceso de reconstrucción.

Nuestros picks Pronósticos: Canadá vs Chile Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Canadá Canadá llega con un proyecto más consolidado y el factor local, mientras Chile ha mostrado fragilidad defensiva como visitante. Además, el último duelo favoreció territorialmente a los norteamericanos. bet365 1.66 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 Los partidos de Chile promedian 4.25 goles en 2026 y ha marcado en sus últimos siete encuentros. A su vez, Canadá suele anotar como local, favoreciendo un duelo con varias ocasiones. bet365 1.95 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Canadá vs Chile

Chile ha ganado solo dos de sus últimos 10 partidos como visitante, perdiendo siete de ellos y concediendo 20 goles en esa racha.

ha ganado solo dos de sus últimos 10 partidos como visitante, perdiendo siete de ellos y concediendo 20 goles en esa racha. Canadá ha perdido solo cuatro de sus 24 partidos desde el inicio de 2025, logrando 11 victorias en el proceso.

ha perdido solo cuatro de sus 24 partidos desde el inicio de 2025, logrando 11 victorias en el proceso. La apuesta “Ambos equipos anotan” se ha cumplido en seis de los últimos siete partidos de Chile.

Jonathan David, delantero de Canadá, llega en un gran momento tras anotar en sus últimos tres partidos con el Atlético de Madrid.

Cuotas 1X2 Cuotas: Canadá vs Chile Cuotas ofrecidas por bet365 Canadá 1.66 bet365 Empate 4.50 bet365 Chile 5.00 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Canadá vs Chile

Canadá llega a este amistoso con la moral alta después de una campaña positiva en el Mundial, donde alcanzó los octavos de final por primera vez en su historia. El equipo dirigido por Jesse Marsch busca construir sobre ese impulso y consolidar su estilo de juego. Aunque perdieron contra Suiza y Marruecos en el torneo, demostraron ser un equipo competitivo y con un ataque peligroso liderado por Jonathan David.

Por otro lado, la selección chilena se encuentra en una fase de transición delicada. Tras no clasificar a los dos últimos mundiales, el equipo de Nicolás Córdova está en plena reconstrucción. Si bien han ganado cinco de sus últimos siete amistosos, la mayoría fueron contra rivales de menor jerarquía. Su rendimiento como visitante es una gran preocupación, con siete derrotas en sus últimas diez salidas.

Nuestra apuesta segura: Canadá gana el partido

La opción más fiable para este encuentro es la victoria del equipo local. Canadá no solo juega en casa, sino que llega con un proyecto más consolidado y con la confianza de su buen desempeño mundialista. Chile, en cambio, ha mostrado una gran debilidad fuera de casa, con un registro defensivo muy pobre.

Aunque el último enfrentamiento en la Copa América 2024 terminó 0-0, Canadá dominó ese partido con el doble de goles esperados (xG) que Chile. Una cuota de 1.66 ofrece un retorno sólido para un resultado que se sustenta en el momento actual de ambas selecciones y el bajo rendimiento de La Roja como visitante.

Apuesta 1 | Resultado final: Canadá – 1.66 en bet365

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles

Para quienes buscan una cuota más alta, el mercado de goles ofrece una excelente oportunidad. Los partidos recientes de Chile se han caracterizado por tener muchos goles, con un promedio de 4.25 en sus cuatro encuentros de 2026. La propuesta ofensiva de Nicolás Córdova ha llevado a que anoten en sus últimos siete partidos, pero también a que su defensa sea vulnerable.

Canadá, con el estilo ofensivo de Jesse Marsch, rara vez se queda sin marcar, especialmente en casa. Con una cuota de 1.95, esta apuesta tiene un gran valor, considerando que los últimos siete partidos de Chile han promediado 3.57 goles y que ambas selecciones tienen potencial para hacer daño.

Apuesta 2 | Total de goles: Más de 2.5 – 1.95 en bet365

Para este tipo de previa, podemos conectar el análisis del partido con una guía que ayude al lector a entender qué revisar antes de elegir una casa de apuestas. Una opción natural es explicar que los bonos de bienvenida pueden variar según el operador, las condiciones de uso y los requisitos asociados.

Alineaciones probables en Canadá vs Chile

Canadá: St. Clair, Cornelius, De Fougerolles, Jones, Laryea, Buchanan, Sigur, Eustaquio, Saliba, David, Oluwaseyi.

St. Clair, Cornelius, De Fougerolles, Jones, Laryea, Buchanan, Sigur, Eustaquio, Saliba, David, Oluwaseyi. Chile: Vigouroux, Faundez, Salinas, Villagra, Suazo, Mendez, Pizarro, Osorio, Reichmuth, Cepeda, Tapia.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Canadá vs Chile

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Canadá vs Chile?

Canadá es el claro favorito según las cuotas y su reciente desempeño en el Mundial, contrastando con el momento de reconstrucción de Chile y su mal registro como visitante.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en Toronto el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas (hora de Chile). La información sobre la transmisión televisiva para Chile aún no ha sido confirmada.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor por “Más de 2.5 goles” a una cuota de 1.95 es la más atractiva, dado el historial reciente de partidos de Chile con marcadores abultados.

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