El zurdo chileno de 22 años tiene los días contados en los Lobos de Herning, algo que reconoció su propio entrenador. En ese contexto, el club se activó y tiene elegido a un reemplazo del ex Universidad de Chile.

El Midtjylland reconoció que varios equipos tienen en carpeta a Darío Osorio e incluso reveló que el RB Leipzig de Alemania era uno de ellos. Pero por el momento, el zurdo seleccionado chileno sigue como parte del plantel de los Lobos de Herning.

Aunque el director técnico del elenco danés confesó que es inminente la salida de Osorio, quien llegó a Escandinavia desde la Universidad de Chile. Mike Tullberg dio a entender que al extremo de 22 años le queda muy poco en Dinamarca.

“Estoy convencido de que ambos jugadores no estarán disponibles en nuestro club cuando se cierre el libro de pases”, reconoció Tullberg sobre Osorio. Y también sobre el atacante Franculino Djú, otro que parece tener los días contados en el balompié danés.

Darío Osorio en acción ante el Besiktas de Turquía por la Champions League. (Ahmad Mora/Getty Images).

En ese contexto, el Midtjylland tiene algunos jugadores en carpeta para cubrir la más que factible salida de Osorio. Y uno de esos milita en el Werder Bremen de Alemania. Tiene 25 años y destaca por ser un velocísimo atacante. Se llama Justin Njinmah.

Justin Njinmah, probable reemplazante de Osorio en Midtjylland. (Stuart Franklin/Getty Images).

Posee nacionalidad nigeriana también y figura en la carpeta de la dirección deportiva del cuadro danés, uno de los animadores del balompié de aquel país. Aunque el Midtjylland no es el único interesado, según reportó Fussball Transfers. Tiene dura competencia.

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Midtjylland mira un fichaje en Alemania ante la segura salida de Darío Osorio

Eso sí, el Midtjylland no tendrá tan fácil sacar del Werder Bremen de Alemania a Justin Njinmah, quien es el apuntado como sucesor de Darío Osorio en los Lobos de Herning. El sitio Campo de Dinamarca aseguró que el extremo teutón de origen nigeriano tiene varios pretendientes.

Como el Hull City y el Southampton de Inglaterra, por ejemplo. También la Fiorentina en Italia y hasta el Olympique de Marsella de Francia figuran como aspirantes a quedarse con su fichaje. Para el Midtjylland, todo depende del adiós del chileno o del guineano Franculino Djú.

Franculino Djú intenta un remate ante la AS Roma de Italia. (Paolo Bruno/Getty Images).

Basta que uno de los dos salga para que el equipo de Mike Tullberg intente cerrar el traspaso de Njinmah. A pesar del interés del AC Milan por Osorio, el cuadro rossonero todavía no oferta formalmente los 20 millones de euros que el Midtjylland pide para transferir al seleccionado chileno. Pero aún hay tiempo en el mercado de fichajes europeo. Tic, tac, tic, tac…