El millonario fichaje de Darío Osorio en un grande se acerca y su DT lo despide: “No estará disponible”

El entrenador de Midtjylland, Mike Tullberg, señaló que el delantero chileno está muy cerca de salir del cuadro danés.

El gran salto en la carrera de Darío Osorio está próximo en producirse, porque luego de tres años defendiendo los colores de Midtjylland de Dinamarca, está cerca de encontrar nuevo club.

El cuadro danés tiene tasado al delantero chileno en cerca de 20 millones de euros, y tienen la certeza de que su partida se dará en el actual mercado de fichajes, el que cierra el 31 de agosto.

Uno de los clubes que tiene en la mira al formado en Universidad de Chile es AC Milan, y se espera que en los próximos días se pueda resolver su traspaso al fútbol italiano.

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DT de Darío Osorio lo ve lejos de Dinamarca

El entrenador de Midtjylland, Mike Tullberg, contó que tanto Darío Osorio como Franculino, delanteros y figuras de su equipo, tienen un pie afuera del cuadro danés.

“Lo que me dijeron el verano pasado fue que venderíamos jugadores por muchos millones de coronas. Nunca antes el FC Midtjylland había vendido tantos jugadores de primer nivel como este verano”, dijo de entrada el estratega.

Darío Osorio prepara su salida de Midtjylland. (Photo by Gareth Copley/Getty Images)

“Estoy convencido de ello. Estoy bastante seguro de que los dos jugadores (Osorio y Franculino) no estarán disponibles para el FC Midtjylland cuando se cierre el mercado de fichajes”, cerró Tullberg.

Darío Osorio tiene contrato en Midtjylland, equipo que espera vender al zurdo chileno en 20 millones de euros.

En síntesis

Midtjylland tasó al chileno Darío Osorio en cerca de 20 millones de euros.

al chileno Darío Osorio en cerca de 20 millones de euros. AC Milan analiza el traspaso de Darío Osorio antes del cierre del mercado.

el traspaso de Darío Osorio antes del cierre del mercado. El DT Mike Tullberg prevé la salida de Darío Osorio antes del 31 de agosto.