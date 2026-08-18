El ex Universidad de Chile dejó con la boca abierta a los hinchas granates con una espectacular jugada.

Matías Sepúlveda lucha por un puesto en Lanús y en cada minuto que le dan, intenta demostrar porqué llegó al fútbol argentino. Ahora lo hizo con una muy linda jugada.

Luego de vivir dos años muy buenos en Universidad de Chile, el Tucu dio el salto al Granate durante este 2026. Bajo el mandato de Mauricio Pellegrino, conquistó la Recopa Sudamericana al vencer a Flamengo en el mismísimo Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El lujo del Tucu Sepúlveda

Pese a que Matías Sepúlveda ha mostrado cositas en Lanús, todavía no ha logrado ser un titular indiscutido. Por esta razón, cuando salta al campo de juego busca ser el revulsivo que el equipo necesita. Es el papel que le tocó cumplir nuevamente.

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Cuando el Granate perdía por 2-1 ante Independiente, con dos goles del chileno Lautaro Millán, Mauricio Pellegrini decidió mandar a Sepúlveda a la cancha en el minuto 63. El zurdo se ubicó por la derecha, donde hizo gala de toda su habilidad con el balón.

Con Lanús buscando el empate, Matías Sepúlveda recibió por la banda derecha. El formado en O’Higgins encaró hacia el área rival y amagó a enganchar hacia afuera, pero sobre la misma tiró un precioso látigo, esa jugada que tenía patentada Ronaldinho en Barcelona. Por si fuera poco, a la siguiente acción tiró un taco.

“¡Uy! Tiró un chicle. Tiró un taco Sepúlveda que juega bien. Mirá vos qué atrevido que es Sepúlveda eh. La de Ronaldinho, pero zurdo mirá. Uh”, señalaron desde la transmisión oficial del partido. Los encandiló el lujo del ex Universidad de Chile.

Finalmente ganó Independiente por 3-1, ya que otro chileno, Maximiliano Gutiérrez, puso el gol final del triunfo. Matías Sepúlveda suma 30 partidos con la camiseta de Lanús, con 2 asistencias y todavía sin registrar goles.