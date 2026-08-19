Tras definición a penales: Capitán de Coquimbo saca aplausos por potente declaración para despedirse de Copa Libertadores

Sebastián Galani destacó la gran campaña que realizó el cuadro pirata y además reconoció a su rival trasandino.

Coquimbo Unido no pudo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y dejó escapar la chance de meterse en cuartos de final de Copa Libertadores. El elenco pirata cayó por tanda de penales por 7-6 ante Platense y se quedó en octavos del torneo más importante del continente.

Un duro golpe que lamentó Hernán Caputto por la gran campaña que venía realizando el cuadro nacional. Lo que estuvo a un remate de meterse entre los mejores ocho del torneo.

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“Fuimos dignos. Morimos de pie. Estamos dolido porque nos había tocado lo dulce de los penales en la Supercopa y el paso a la final de la Copa de la Liga. Pero ahora no fue a favor de nosotros”, lamentó tras el pitazo final.

Misma postura que reflejó su gran referente en el medio campo como Sebastián Galani. El volante y capitán de los piratas no escondió el dolor de la derrota en esta instancia histórica para el club.

“Nos quedamos con gusto a poco en la definición a penales. Queríamos seguir avanzando y ahora nos queda solo pensar en la competencia local”, expresó a ESPN.

Tras eliminación de Coquimbo: La declaración de Sebastián Galani que sacó aplausos

Pero tras ello, Sebastián Galani sorprendió con una declaración que sacó aplausos tanto en redes sociales como de sus más acérrimos rivales. Esto porque dejó de lado todo tipo de rivalidad para reconocer a su rival trasandino.

“Estamos tristes. Queríamos avanzar. El primer tiempo lo jugamos bien y tuvimos ocasiones claras que no supimos aprovechar. En la definición a penales se pateó muy bien. Ahora solo queda felicitar al rival. Les deseamos lo mejor de los éxitos”, confesó el volante.

Incluso Galani tuvo un último cruce con Martín Palermo dentro de la cancha donde entregó su apoyo para Platense que ahora en cuartos de final se medirá frente a Fluminense que dejó fuera a Independiente de Rivadavia por la misma vía de penales. Cabe consignar que dicha fase se empieza a jugar en septiembre.