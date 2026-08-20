Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
CONMEBOL

Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Las dos competiciones más importantes de América conocen su camino hasta la final.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Libertadores y Sudamericana buscan a su nuevo campeón.
© GettyLibertadores y Sudamericana buscan a su nuevo campeón.

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana vivieron una intensa semana, en las cuales ya están definidos los cruces de cuartos de final. Sin embargo, hay dos excepciones por una situación ajena al fútbol.

El deporte rey no se vive en ninguna parte del planeta, como lo hace en este rincón. Estadios llenos, bengalas, fuegos artificiales y banderas que le dan una vibra única a las competiciones más importantes del continente. Todos sueñan con dar la vuelta a nivel internacional.

Las llaves de Libertadores y Sudamericana

En la Copa Libertadores tuvo como curiosidad que en los octavos de final de ida hubo 7 empates en 8 partidos. Increíble, pero que demuestra lo competitivo que es el torneo. Pues bien, los triunfos quedaron guardados para los choques de vuelta.

De esta manera, en cuartos de final Estudiantes de La Plata enfrentará a Corinthians, Flamengo al ganador entre Tolima e Independiente del Valle (los ecuatorianos ganaron 1-0 en la ida como visita). Esta última llave se retrasó por el terremoto en Colombia. Liga de Quito se medirá contra Palmeiras, mientras Platense enfrentará a Fluminense.

En la Copa Sudamericana las sorpresas están a la orden del día. Al igual que en la Libertadores, también hay un cruce que tiene desfase por el terremoto en Colombia, en el cual se enfrenta Independiente de Santa Fe y River Plate. En la ida igualaron sin goles en tierra cafetera.

En la otra mitad de la gloria, Boca Juniors medirá fuerza contra Sao Paulo. El vencedor de River y Santa Fe jugará contra Vasco da Gama. Atlético Mineiro enfrentará a Santos, mientras Montevideo City hará lo propio contra Cienciano.

En la Copa Libertadores solo quedan Erick Pulgar con Flamengo y Fernando Cornejo con Liga de Quito como representantes chilenos. Mientras en la Copa Sudamericana están Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors. Los duelos pendientes de vuelta de Independiente del Valle vs Tolima y River Plate vs Santa Fe serán el martes 25 y miércoles 26 de agosto, respectivamente.

Lee también
Un ex Colo Colo saca la maña en Brasil: "¡No vayan, quédense aquí!"
Internacional

Un ex Colo Colo saca la maña en Brasil: "¡No vayan, quédense aquí!"

DT que destacó en Chile destruye el plan de Colo Colo con su refuerzo tapado
Colo Colo

DT que destacó en Chile destruye el plan de Colo Colo con su refuerzo tapado

¡El fichaje del año! Colo Colo va por joya paraguaya del Brasileirao
Colo Colo

¡El fichaje del año! Colo Colo va por joya paraguaya del Brasileirao

No va por TV: La única señal para ver al Flamengo vs. Fluminense
Internacional

No va por TV: La única señal para ver al Flamengo vs. Fluminense

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo