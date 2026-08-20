La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana vivieron una intensa semana, en las cuales ya están definidos los cruces de cuartos de final. Sin embargo, hay dos excepciones por una situación ajena al fútbol.

El deporte rey no se vive en ninguna parte del planeta, como lo hace en este rincón. Estadios llenos, bengalas, fuegos artificiales y banderas que le dan una vibra única a las competiciones más importantes del continente. Todos sueñan con dar la vuelta a nivel internacional.

Las llaves de Libertadores y Sudamericana

En la Copa Libertadores tuvo como curiosidad que en los octavos de final de ida hubo 7 empates en 8 partidos. Increíble, pero que demuestra lo competitivo que es el torneo. Pues bien, los triunfos quedaron guardados para los choques de vuelta.

De esta manera, en cuartos de final Estudiantes de La Plata enfrentará a Corinthians, Flamengo al ganador entre Tolima e Independiente del Valle (los ecuatorianos ganaron 1-0 en la ida como visita). Esta última llave se retrasó por el terremoto en Colombia. Liga de Quito se medirá contra Palmeiras, mientras Platense enfrentará a Fluminense.

En la Copa Sudamericana las sorpresas están a la orden del día. Al igual que en la Libertadores, también hay un cruce que tiene desfase por el terremoto en Colombia, en el cual se enfrenta Independiente de Santa Fe y River Plate. En la ida igualaron sin goles en tierra cafetera.

En la otra mitad de la gloria, Boca Juniors medirá fuerza contra Sao Paulo. El vencedor de River y Santa Fe jugará contra Vasco da Gama. Atlético Mineiro enfrentará a Santos, mientras Montevideo City hará lo propio contra Cienciano.

En la Copa Libertadores solo quedan Erick Pulgar con Flamengo y Fernando Cornejo con Liga de Quito como representantes chilenos. Mientras en la Copa Sudamericana están Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors. Los duelos pendientes de vuelta de Independiente del Valle vs Tolima y River Plate vs Santa Fe serán el martes 25 y miércoles 26 de agosto, respectivamente.