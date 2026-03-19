Alan Saldivia salió de Colo Colo para fichar por Vasco da Gama y luego de un proceso de adaptación, parece mucho más afianzado en el cuadro carioca. De hecho, algo de eso quedó en evidencia luego del tanto que marcó el Almirante para remontar un partido espectacular al Fluminense.

Todo se resolvió en el quinto minuto agregado del segundo tiempo, cuando el marcador mostraba un 2-2. Un cabezazo de Thiago Mendes desató la fiesta del Vasco. El estadio Sao Januario prácticamente se vino abajo con el grito de gol. La remontada de un 2-0 estaba consumada.

Fue en los festejos de esa conquista cuando apareció Saldivia, quien no sólo acompañó a todos fuera del campo de juego. También repartió instrucciones para quienes participaron del jolgorio. “¡No se vayan, quédense aquí!”, le exigió el zaguero charrúa a parte de su equipo.

Alan Saldivia quiso cumplir dos funciones con la misma acción: celebrar y quemar minutos. (Captura Vasco da Gama).

Evidentemente pretendía dejar que el tiempo pasara lo máximo posible. Y consumir los minutos finales sin tener la pelota en movimiento. Para algunos, una maña. Para otros, un recurso. También una muestra de la ascendencia que ha ganado en la interna del Almirante.

Saldivia había recibido la tarjeta amarilla en el minuto 42 del encuentro, que tuvo a Vasco da Gama como ganador impensado gracias al portugués Nuno Moreira, al argentino Claudio Spinelli y al mencionado Mendes, los autores de las conquistas.

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El ex Colo Colo Alan Saldivia gana terreno en Vasco da Gama

Alan Saldivia completó los 10 partidos en el Vasco da Gama, el segundo club que defiende fuera de Uruguay, pues saltó a Brasil desde Colo Colo. Y llegó a los albos procedente del Montevideo City Torque a terminar su proceso formativo. Todo ese bagaje ha servido en Brasil.

Fueron seis los partidos que Saldivia disputó en el campeonato Carioca 2026 que ganó Flamengo. Y suma cuatro consecutivos en la Serie A del Brasileirao, donde tiene una tarjeta amarilla. Al uruguayo le vino muy bien el cambio de técnico y la llegada de Renato Gaúcho.

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Renato Gaúcho ha confiado mucho en Alan Saldivia. (Wagner Meier/Getty Images).

El experimentado DT, campeón de América con el Gremio, se la jugó por Saldivia como titular indiscutido. Quizás el golpe de confianza que necesitaba el “4” de Vasco da Gama, que el 22 de marzo tendrá que jugar un duelo especial para Renato Portaluppi: precisamente ante el Tricolor de Porto Alegre al que hizo ganar la Libertadores.

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Vasco da Gama suma ocho puntos al cabo de siete partidos en el Brasileirao 2026.