Colo Colo vive horas cruciales para definir su último refuerzo. Ahí, la delantera es prioridad y un concierto de nombres ha rondado en Macul. Thiago Nuss y Guido Mainero han sido los últimos en sonar.

Pero a poco de finalizar el libro de pases, un crack paraguayo se sumó a la lista. Se trata de Rubén Lezcano, uno de los grandes proyectos de ese país, quien a sus 22 años ya sabe de títulos en Libertad.

El guaraní fue elegido en 2024 dentro de los 10 mejores Sub 21 del mundo por el Centro Internacional de Estudios Deportivos, lo que le permitió saltar al prestigioso Brasileirao. Desde ahí, hoy buscan su salida.

Colo Colo a la pelea por Rubén Lezcano

Desde Paraguay avisaron que Rubén Lezcano quiere dejar el Fluminense, donde no encontró continuidad. Y pese a que Olimpia de Paraguay se acercaba a su carta, ahora Colo Colo arremetió fuerte para ficharlo.

“Información del Cardinal Deportivo. En este momento, está muy complicada (casi descartada) la llegada de Rubén Lezcano a Olimpia. Gremio y Colo Colo candidatos”, avisó Jorge Vera, experimentado periodista paraguayo.

Lezcano arribó al Flu a inicios del 2025, a cambio de 5 millones de dólares por el 60% de su pase. Con ese alto precio, en Blanco y Negro deberán negociar por un préstamo, considerando la billetera alba.

Este jueves será el día en que Daniel Morón presentará al directorio los tres nombres extranjeros para elegir uno como refuerzo. Y desde ya, el nombre del mediapunta Rubén Lezcano fue filtrado desde Paraguay.

