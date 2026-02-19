Colo Colo le puso una lápida a la opción de sumar un nuevo refuerzo al mercado de fichajes para la temporada 2026, en algo donde se tomó la decisión junto al técnico Fernando Ortiz.

Pese a esto, desde Argentina surgió una confirmación de un desesperado llamado de última hora para poder contar con Bruno Barticciotto, pese a que está lesionado por un desgarro en el cuádriceps izquierdo.

Fue el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, quien echó al agua a la dirigencia de Blanco y Negro, con una comunicación para saber sobre el formado en Universidad Católica.

“Ayer habló Colo-Colo por Bruno Barticciotto“, comentó el mandamás del club en una conferencia de prensa, donde destacó el trabajo que hace para recuperarlo de sus lesiones.

Fernando Ortiz no logró sumar un nuevo refuerzo en Colo Colo.

ver también Colo Colo cierra el mercado más pobre del último tiempo con seis refuerzos y dos regresos

Bruno Barticciotto está lesionado en Talleres

Bruno Barticciotto regresó esta temporada a Talleres, donde fue pedido expresamente por el técnico Carlos Tévez, quien defendió la idea de su proyecto cuando Colo Colo fue por él a comienzos de la temporada.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, ahora que volvieron a llamar y está lesionado, Tévez aseguró que lo único que piensan es en recuperarlo y que vuelva en la mejor manera: “Viene arrastrando eso que no lo podemos poner bien físicamente“.

“Si uno toma la agenda de Bruno, trata de que psicológicamente no se me caiga y estarle encima para que vuelva a tener las ganas de jugar al fútbol nuevamente. Hoy está desconfiando hasta de su cuerpo; no es fácil cuando sentís que estás bien y querés arrancar y tenés una lesión“, detalló.