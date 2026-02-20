Pronósticos O’Higgins vs Colo Colo: ¿pesará el desgaste de la Libertadores en el regreso de Maxi Romero a Rancagua?

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en O'Higgins vs Colo Colo, en la fecha 4 de la Liga de Primera.

O’Higgins y Colo Colo chocarán en la cuarta jornada del Campeonato Nacional 2026, en el Estadio El Teniente. El Capo de Provincia viene de lograr un gran triunfo en la ida de la segunda fase de la Libertadores ante Bahía y viajará a Brasil a mitad de la próxima semana para buscar la clasificación a la siguiente instancia. En el plano local, ganó sus dos partidos como local y cayó en su visita a Limache.

El Cacique, con el ex delantero celeste Maximiliano Romero como principal amenaza ofensiva, también perdió ante el Tomate Mecánico, pero llega tras dos buenos triunfos frente a Everton y Unión La Calera, por lo que se perfila como favorito para esta cuarta fecha.

En la previa del juego, nuestro analista te entrega tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en O’Higgins vs Colo Colo

Anotará en cualquier momento: Maximiliano Romero 2.87 Resultado del segundo tiempo: Colo Colo 2.37 Tiros de esquina de O’Higgins: Menos de 5.5 + Tiros de esquina de Colo Colo: Más de 3.5 1.90

Reencuentro con pasado y olfato vigente: el desafío de Maxi Romero

Maximiliano Romero tendrá un desafío especial este domingo, cuando el Cacique visite al Capo en Rancagua. El delantero argentino de 27 años debutó en la liga chilena con O’Higgins, justamente ante Colo Colo, y marcó un gol.

Poco más de seis meses después, enfrentará a su ex equipo con la camiseta alba, buscando su tercer tanto en el torneo: ya anotó en la derrota 3-1 con Deportes Limache y marcó el gol de la victoria frente a Unión La Calera.

Anotará en cualquier momento: Maximiliano Romero – 2.87 en bet365

Colo Colo domina después del descanso

Colo Colo es el único equipo que ha ganado todos los segundos tiempos en la Liga de Primera. Suma cuatro goles a favor y no ha recibido tantos tras el descanso.

Resultado del segundo tiempo: Colo Colo – 2.37 en bet365

El balón parado marca la brecha entre Celestes y Albos

En sus tres compromisos en el certamen y en su juego de Libertadores, el Celeste no alcanzó los seis córners a favor. En cambio, el Albo superó los tres tiros de esquina en sus tres actuaciones ligueras.

Tiros de esquina de O’Higgins: Menos de 5.5 + Tiros de esquina de Colo Colo: Más de 3.5 – 1.90 en bet365

Cuotas en O’Higgins vs Colo Colo

Historial de O’Higgins vs Colo Colo: últimos partidos