La Comisión de Árbitros definió al juez que viene desde el Mundial para dirigir su primer choque de este nivel en el fútbol chileno.

El Superclásico 200 comienza a tomar color en el fútbol chileno, ya que el domingo Universidad de Chile debe recibir a Colo Colo por la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

Esto, porque según destaca la radio ADN, la Comisión de Árbitros ya tiene designado al hombre de negro que tendrá el control de partido en la comuna de Ñuñoa.

Juan Lara será el juez del compromiso, dejando en claro que será su primer Superclásico para el árbitro que fue protagonista en el Mundial 2026, aunque desde el VAR.

Juan Lara pasa del Mundial a arbitrar el Superclásico. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Del Mundial 2026 al Superclásico: Juan Lara confirmado

Universidad de Chile conoció el árbitro para el partido de este domingo, cuando reciban a Colo Colo en la edición 200 del Superclásico, programado en el Estadio Nacional.

“El réferi, de reciente participación en el Mundial 2026 y especializado en funciones del VAR, fue el elegido para uno de los partidos más importantes del fútbol chileno, pese a no tener experiencia en duelos entre la U y Colo Colo”, explicaron.

En la presente temporada, Lara ha dirigido un partido tanto a Universidad de Chile como a Colo Colo, en donde ambos salieron con triunfos en sus respectivos encuentros.

Pese a todo, será la primera experiencia del árbitro en el duelo más importante del fútbol chileno, donde tendrá todas las miradas y la crítica especializada sobre su espalda.