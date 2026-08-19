La prorrectora de la casa de estudios, Dorotea Pérez, recalcó que la intención de revisar el acuerdo es "proteger los valores y principios de la universidad". El liquidador Eduardo Godoy aclaró que no se vio el tema.

Una cita clave para el futuro de la Universidad de Chile como club de fútbol fue la que sostuvieron la prorrectora de la casa de estudios, Dorotea Pérez, con el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, donde se planteó la necesidad de modificar el actual convenio vigente con Azul Azul.

En palabras de la autoridad institucional, “el abogado nos vino a exponer el proceso de liquidación concursal, y le reiteramos que no podemos continuar con un convenio que no le dé a la Universidad las condiciones mínimas“.

“El liquidador mostró una buena disposición, que agradecemos, y nosotros, en honor a los hinchas y a la historia, estamos dispuestos a plantear las modificaciones al convenio para proteger los valores y principios de la universidad“, finalizó Pérez sobre la postura de la U de Chile.

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¿Qué dice el liquidador de Sartor tras cita con U de Chile?

Por su parte, el legista Eduardo Godoy señaló sobre la reunión que “le pudimos exponer básicamente de lo que se trata el proceso concursal y poder dar las tranquilidades. Esperamos para que la universidad nos pueda plantear sus puntos, pero le expusimos básicamente asuntos relativos al tema concursal”.

Al preguntarle si es que desde la U de Chile le pidieron revisar las condiciones del actual contrato que mantiene con Azul Azul, el liquidador de Sartor expresó que “no era el objetivo de la reunión, así que no lo tratamos y quedamos para otras oportunidades de conversar”.

De todas formas, Godoy señala que “el que negocia por Azul Azul es el directorio de Azul Azul. Nosotros lo revisaremos, pero mientras tampoco tengamos los planteamientos no podemos opinar”, sin calendarizar un nuevo encuentro con la casa de estudios.

En síntesis