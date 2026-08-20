En U. de Chile hay mucha expectativa por cortar la distancia de 10 puntos con los Albos.

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo paraliza a todo el país. No solo la rivalidad están en juego, sino que también la opción del título, algo que sabe muy bien Agustín Arce.

Cuando muchos ya daban por campeones a los Albos, el tropezón ante O’Higgins y el buen momento del Romántico Viajero le puso una cuota de incertidumbre a la Liga de Primera. Los dirigidos por Fernando Ortiz tienen 10 puntos de ventaja, pero tendrán que visitar Ñuñoa y todo puede pasar.

Arce no entrega la copa

En la calculadora de la fe de Universidad de Chile, está el ganar el Superclásico ante Colo Colo y reducir la distancia a 7 unidades, y restando 10 fechas tras el duelo del domingo, se abriría una enorme ventana para la ilusión azul. Claro, primero deben ganar.

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Agustín Arce es una de las buenas figuras del León y se refirió a la seguidilla de cinco triunfos consecutivos que traen consigo, además del Superclásico que se viene “Creo que esa confianza la teníamos desde hace mucho tiempo, la verdad creo que este partido vamos a hacerlo de muy buena manera para seguir con esa racha“, indicó a TNT Sports.

En la misma línea, el joven volante de 21 años intentó bajarle un cambio a la presión del choque con los Albos. “Creo que debemos seguir recortando distancia, como dije este es un partido más. Si ganamos se va a sumar de a tres y es lo que vamos a salir a buscar“, comentó.

Arce anotó en la última fecha ante Limache. Imagen: Photosport

Si bien hasta con un triunfo de Universidad de Chile la distancia con Colo Colo seguiría siendo amplia, Agustín Arce remarcó que desde el plantel azul jamás han dejado de creer que pueden terminar el año celebrando en Plaza Italia.

“Sí, siempre, desde el inicio del campeonato, de a mitad de año. Siempre sentimos y confiamos en que podemos salir campeones“, cerró Agustín Arce. El choque entre Azules y Albos será este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.