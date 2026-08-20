El réferi nacional provocó polémica y risas por el viral de la jornada copera. Revisa el video en la nota.

Cristián Garay, el árbitro chileno que ha tenido habitual participación internacional, dio la vuelta en redes sociales tras un duelo de Copa Sudamericana. Eso sí, la razón no es positiva para Chile, provocando una risotada en los hinchas del continente.

Es que durante la revancha del partido entre Macará de Ecuador y el Santos de Brasil (avanzaron estos últimos de fase), un video captó el momento de elegir lado y qué equipo iniciaba el juego. Ahí llegó el viral de este jueves.

“¿Copa del Mundo o Chile?”, dijo el réferi, ante la mirada atónita de los capitanes de cara equipo. Fue tal la sorpresa, que en plena transmisión de ESPN el relator dijo “se está preparando para el meme el árbitro Cristián Garay, con ese sorteo de Copa del Mundo o Chile”.

Video: así fue el momento viral de Cristián Garay

El juez chileno Cristián Garay desató una ola de burlas contra la selección chilena, luego de mostrar en el partido Macará – Santos su particular moneda. La Roja no va a un Mundial desde el 2014 y el sorteo del juez hizo recordar esa pesadilla.

Tweet placeholder

El hecho dio la vuelta en redes sociales y los medios sudamericanos rápidamente, donde sitio como Olé de Argentina se dieron un festín. En tanto, el árbitro sumó una nueva participación internacional tras dirigir en el pasado Mundial 2026.

“Cada detalle contaba, todo estaba muy bien organizado. Yo tenía que estar a la altura de esa dinámica y entender que estaba dirigiendo a un país, esto deja de ser solo fútbol”, dijo tras la cita planetaria.

Garay en la Copa del Mundo.

Garay pitó el duelo entre Canadá y Qatar en la Copa del Mundo, mientras meses antes fue invitado a dirigir la liga de Arabia Saudita. En el plano local fue parte del Superclásico jugado en la primera rueda, entre Colo Colo y U de Chile.