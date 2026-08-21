El elenco de Horacio Megarejo protagonizó el batacazo de la Copa Sudamericana y la llave ante el elenco brasileño terminó con polémica.

La Copa Sudamericana registró una de las mayores sorpresas de los últimos años. Cienciano de Perú eliminó a Botafogo en Brasil y avanzó a cuartos de final.

La llave quedó sentenciada en la ida con el triunfo del elenco peruano por 5-1. En el Estadio Inca Garcilaso De la Vega aprovechó los 3.362 metros de altura para golear “Fogao”. Incluso desafiaron al gigante brasileño y recalcaron que en su casa no pasarían sorpresas.

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Dicho y hecho. El gol de Danilo Pereira da Silva a los ocho minutos solo sirvió para adornar el marcador y por el global de 6-2 avanzó Cienciano.

Con la abultada diferencia se pensó que la revancha sería un trámite. Pero no fue así. Los brasileños quedaron con sangre en el ojo por lo que ocurrió en Perú y fueron a buscar a sus rivales.

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A tal punto que Alex Telles fue a buscar a Horacio Melgarejo. El DT fue quien desató la rabia de los brasileños por sus provocaciones tanto en la ida como en la vuelta. A tal punto que tuvo que ingresar a la cancha y correr a fondo para evitar que lo agarraran los jugadores del Botafogo.

“No voy a comentar nada. Está todo grabado y no quiero problemas”, indicó el DT chateando al córner las consultas sobre la pelea al final del partido.

Ahora en redes sociales se vivió otro partido. Cienciano no se guardó nada y fue fuerte contra Botafogo. “Farmeando aura”, fue el primer poste con la imagen de su DT, en clara alusión al movimiento viral que se ha desatado en los últimos días.

“Una beleza”, “Sí Alex Telles, ya te vimos”, “¿El Fogao? ¡Eliminado!”, y “Siguiéndomelo cola juguetona” fueron los mensajes que desplegaron en X. Lo que sumó un nuevo condimento y generó aún más revuelo en Brasil.

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Tras 23 años: Cienciano hace historia en Copa Sudamericana

Así las cosas Cienciano pasó a cuartos de final de Copa Sudamericana, una instancia que no disputaba hace 23 años. Justamente en la campaña del 2003 fue donde llegó a la final ante River Plate y superó al equipo que lideraba en ese momento Manuel Pellegrini.

Ahora en cuartos se medirá ante el Montevideo City Torque de Salomón Rodríguez y Gonzalo Montes. “Vamos paso a paso. Sabemos que nos enfrentaremos a equipos de mayor jerarquía. Pero la ilusión siempre está, en nuestra gente y todo Perú que ve como este equipo se entrega por completo en cada partido”, recalcó el DT Melgarejo.