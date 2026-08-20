El atacante uruguayo de 26 años, un fiasco en Colo Colo, se transformó en un goleador temible en el Montevideo City Torque y su entrenador lo destacó por un tanto clave que anotó en un momento trascendental.

Salomón Rodríguez fue protagonista total de la victoria del Montevideo City Torque ante Tigre en la Copa Sudamericana. El delantero, quien fue una contratación de Colo Colo que entró en la lista de mayores fiascos por la relación precio-calidad, es un goleador temible en su país.

Y lo ha demostrado incluso en competencias internacionales: frente al Matador de Victoria, Rodríguez anotó los dos tantos de su equipo. El primero de ellos lo marcó luego de un preciso pase de Franco Pizzichillo cuando el elenco charrúa estaba asediado por su rival argentino.

El exariete del Cacique definió con precisión ante el achique del golero Felipe Zenobio. Fue una conquista muy celebrada por el cuerpo técnico del City Torque. “El primer tiempo lo sufrimos un poco. Había mucho nerviosismo por parte de algunos jugadores. Nos costaba agarrar la pelota y manejarla. Y el rival nos complicó bastante”, reconoció el DT, Marcelo Méndez.

El City Torque siempre tiene razones para celebrar gracias a Salomón Rodríguez. (Guillermo Legaria/Getty Images).

Pero destacó la importancia del tanto del exjugador albo y de Godoy Cruz. Una suerte de mesías para su equipo. “Después de la expulsión y de sacar un gol de ventaja, el equipo se tranquilizó. Pudo manejar mejor la pelota y prácticamente no sufrió situaciones de riesgo”, añadió Méndez, quien en su momento apareció en el radar de Universidad de Chile.

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Méndez admite que el primer gol de Salomón Rodríguez ante Tigre los calmó

Marcelo Méndez sabe de la importancia de Salomón Rodríguez, gran artífice de la clasificación ante Tigre. Ya son 15 goles en 28 partidos por Montevideo City Torque los que suma el atacante uruguayo de 26 años, quien apenas anotó tres en 26 encuentros por Colo Colo.

“Tengo una alegría inmensa por lo que están haciendo este plantel. Jugamos nueve partidos internacionalmente y este equipo ganó siete”, manifestó Méndez, otrora zaguero central de paso por Independiente de Avellaneda de Argentina, entre varios otros clubes.

“Está bueno que en el fútbol se logren los resultados. No es fácil conseguirlos y este grupo lo está logrando. También es importante la forma y crear una identidad. El laburo se ve reflejado en resultados. Y eso en el fútbol muchas veces no sucede”, añadió el estratego del City Torque.

Además, el DT anticipó el difícil futuro del equipo. “Vienen meses duros con triple competencia, pero tenemos que estar todos listos. Los jugadores saben que el fútbol no avisa: te tira para adentro y hay que estar preparados”, sentenció Marcelo Méndez, quien tiene a Salomón Rodríguez como su goleador estrella.

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Revisa el compacto del triunfo de Montevideo City Torque vs Tigre