El cuadro charrúa celebra sus golazos y ahora se frota las manos con el renacer del delantero en su tierra natal.

El fútbol siempre da revanchas. Y eso lo sabe bien Salomón Rodríguez que se transforma en el arma letal de Montevideo City Torque. Ahora se mandó doblete en un solo tiempo por Copa Sudamericana.

El delantero que vivió un verdadero calvario en Colo Colo donde hasta se le apodó como “anti gol”, ahora protagoniza su mejor momento en su carrera.

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Es que el delantero que estuvo peleado con el arco rival destaca por su actitud y olfato goleador. Lo que se refleja con un total de 15 goles desde que retornó a su tierra natal a principio de año. Los números son más que reveladores: en Colo Colo marcó solo tres tantos. Por lo que ya quintuplicó lo que hizo por el Cacique.

A tal punto que ahora Salomón amplió sus dotes en el área. El primer tanto de la noche llegó en el 37’ donde aprovechó el contragolpe del City Torque. El ariete logró desmarcarse y con certera definición puso el 1-0 sobre Tigre por los octavos de final de Sudamericana.

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El renacer de Salomón Rodríguez en Uruguay

Tras ello, Valentín Moreno marcó el empate al minuto siguiente. Pero al cierre de la primera etapa el juez Guillermo Guerrero cobró penal para los locales. Definición que se encargó Rodríguez que con fuerte zurdazo le rompió el arco al portero rival.

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Festejo que se celebró con todo en el Estadio Centenario de Montevideo. A lo que también se sumó su equipo en redes sociales. “Salomón Rodríguez, mejor centro delantero de América”, recalcaron.

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Con este triunfo momentáneo, ahora Montevideo City Torque avanza a cuartos de final y espera por el ganador entre Botafogo y Cienciano. En la ida el cuadro peruano ganó por 6-1.

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Lo que también siguen de cerca en Colo Colo ya que Rodríguez todavía pertenece a los albos y de momento se encuentra en el Montevideo City Torque a préstamo hasta final de año. ¿Se ganó una oportunidad con Fernando Ortiz? ¡El tiempo lo dirá!