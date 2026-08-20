El Tuto enfrenta la fase final de su recuperación. Ahora el DT albo tendrá que decidir entre tres buenos porteros para dejar a uno fuera de las citaciones.

Fernando de Paul alista su regreso para ser una opción más al codiciado arco de Colo Colo. El meta ha estado de baja un buen tiempo tras sufrir una desinserción de isquiotibiales (lesión avulsiva isquiotibial proximal derecho) el pasado 19 de abril.

Y mientras existe el debate de quién debe atajar entre Gabriel Maureira y Vozinha, el Tuto se quiere meter en la pelea y recuperar los guantes de titular que tiene desde año pasado en el Cacique. Es más, tiene fecha para volver a las canchas.

“Fernando de Paul ya trabaja en cancha realizando algunos trabajos específicos. El arquero de Colo-Colo podría volver a entrenar a la par de sus compañeros en dos semanas más”, avisó Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN.

El dilema del Tano Ortiz con el regreso de Fernando de Paul

El Tuto de Paul prepara su vuelta al trabajo a la par con sus compañeros en Colo Colo. Es ahí donde el técnico Fernando Ortiz deberá tomar la difícil decisión de dejar a un portero de categoría afuera de las nóminas.

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“Su retorno está considerado para la segunda o tercera semana de septiembre”, dijo la citada fuente sobre Fernando de Paul. El DT albo contará con tres metas de buen nivel, aunque por ahora ha dejado en claro que Gabriel Maureira es su titular.

El Tuto atajó por última vez en la derrota 1-0 de Colo Colo ante Palestino, por la Liga de Primera. Antes de eso venía siendo titular indiscutido en el arco albo, por lo que ahora deberá remar de atrás para recuperar su lugar.

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El portero de 35 años llegó al club el año 2023 desde Everton de Viña del Mar. Antes de eso estuvo largos años en la U de Chile, mientras que su primer amor en Chile fue San Luis de Quillota.