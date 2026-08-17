Dieron a conocer el único equipo que presentó una oferta formal a la U por el volante, pero que está lejos de la cláusula: Trabzonspor.

Universidad de Chile mantiene abierta la puerta de salida en el mercado de fichajes, donde siguen de cerca la teleserie que se vuelve a formar con Lucas Assadi.

La misma presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, confirmó el fin de semana el interés de varios equipos en el volante azul, donde sólo lo dejarían partir cumpliendo con la cláusula de salida.

Por lo mismo, restaba conocer el equipo que está empujando por la carta del formado en la U, por lo que adelantaron el cuadro que quiere de su magia: Trabzonspor de Turquía.

Lucas Assadi firmó la renovación en la U con una cláusula de salida. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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La oferta del Trabzonspor por Lucas Assadi

Así al menos lo informó el periodista Rodrigo Hernández en radio ADN, quien entregó detalles del único club que ha presentado una propuesta sobre la mesa por Lucas Assadi.

“Trabzonspor es el único que hizo una oferta por Lucas Assadi sobre la mesa, pero paga un pelito menos que la cláusula”, detalló en la información que maneja.

Este es el mismo equipo que empujaba por Darío Osorio, pero donde, además firmó la ex estrella del Liverpool Mohamed Salah, por lo que busca refuerzos de alto nivel.

La U asegura que Assadi también será parte de la decisión final. Foto: Andres Pina/Photosport

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¿Qué dicen en la U por la salida de Lucas Assadi?

En ese sentido, fue el gerente deportivo, Manuel Mayo, quien explicó cómo es la situación de Lucas Assadi y cómo actuará la U de ahora en adelante por su pase en vitrina.

“Para nosotros y, sobre todo teniendo la ventana de pases de Chile cerrada, lo deportivo es primordial, no hay como reemplazar jugadores, el equipo está bien, Lucas está bien, la idea es no despotenciar y privilegiar estar como estamos”, destacó.

Pese a esto, dejó en claro que “si llega un club uno de los interesados, si el club paga y el jugador quiere ir, como club no hay nada que hacer, aunque no queramos despotenciarnos”.

Por lo mismo, se espera las próximas horas para tomar una decisión definitiva, de manera que se insiste en que la U se mantendrá firme en las cláusulas firmadas en la renovación.