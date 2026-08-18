La barbarie de Avellaneda sigue latente en los fanáticos azules, quienes le dieron duro al jugador y la dirigencia tras el traspaso.

Franco Calderón en la polémica. Ya había sido oficializado en Independiente, pero faltaba la confirmación desde el CDA. Finalmente, en U de Chile dieron el visto bueno final y el central parte al equipo de Avellaneda.

Es ahí donde ardió Troya. Es que los hinchas azules no olvidan la barbarie en Argentina, cuando el año pasado agredieron a los suyos en las galerías en Copa Sudamericana. Junto con el reproche al jugador, le cayeron a la dirigencia por negociar con el Rojo

“Tras dos años y medio y 100 partidos defendiendo los colores del Romántico Viajero, Franco Calderón parte a préstamo al fútbol argentino. Agradecemos el profesionalismo del Chaco durante este periodo juntos”, lo despidió la U.

Así reaccionaron los azules por Franco Calderón

Mientras U de Chile valoró los títulos de Copa Chile 2024 y Supercopa 2025 con Franco Calderón, los hinchas estallaron. En un posteo en redes sociales, la U publicó el mensaje deseando “¡Mucho éxito en tu próximo desafío, Franco!”

Photosport

“Que no vuelva, el jugador siempre tiene la última decisión y se quiso ir a Independiente sabiendo todo lo que pasó con la gente de la U . Punto aparte la dirigencia qué negocio con esos violentistas”, tecleó @nicolás_quiero.

Por su parte, la cuenta @andréscifuenttes criticó en Instagram que “no pueden hacer negociaciones con ese club, k terrible”. Eso sí, en la cuenta de X de U de Chile los comentarios fueron de mayor calibre.

ver también Assadi prepara las maletas en U de Chile: El club europeo que viene a buscarlo en este mercado

Franco Calderón ya está en Argentina y trabaja para defender a su nuevo club, en un Independiente que viene de despedir a Gustavo Quinteros como DT. En nuestro país, los hinchas de la U fueron mayoría en reprochar su nueva casa.

El posteo azul: