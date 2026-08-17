El jugador de la selección chilena dejará a Independiente y cruzará el Atlántico a los 22 años.

Independiente se frota las manos y Huachipato también. Es que hay acuerdo para que Maximiliano Gutiérrez tenga su primera aventura en el fútbol de Europa por cerca de 10 millones de dólares.

Luego de brillar en los Acereros, Gutiérrez dio el salto al Rojo durante este 2026 y poco a poco ha ido demostrando destellos de su talento al otro lado de la Cordillera de los Andes. Esto despertó el interés de un club del viejo continente, quienes lo quieren a cualquier precio.

El acuerdo por Gutiérrez

A los 22 años, Maximiliano Gutiérrez vive un momento muy bueno. Ha ido sumando experiencia en una liga competitiva como la argentina con la camiseta de Independiente. Además, ya es un habitual en la selección chilena y está llamado a ser uno de los que líderes a La Roja hacia la Copa del Mundo 2030.

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Por todos estos antecedentes, es que el poderoso Dinamo de Moscú se interesó en el chileno. Sí, uno de los grandes de Rusia y que tuvo entre sus filas a uno de los jugadores más importantes de la historia, como lo es Lev Yashin, “La Araña Negra”.

Los rusos hace rato que vienen negociando por Maximiliano Gutiérrez y al parecer ya hay un acuerdo. Mejor dicho, millonario acuerdo. Según el periodista Lucas Scagiola, Dinamo de Moscú pagará 8 millones de euros por el atacante. Es decir, cerca de 9.3 millones de dólares.

Maxi Gutiérrez suma 7 partidos con Chile y 2 goles. Imagen: Photosport

Uno de los más felices es Huachipato. Los Acereros son dueños del 50% del pase de Gutiérrez, además de ser su club formador y ganar también por estos derechos. Lo habían cedido a Independiente con la obligación de compra por el restante 50% de su carta por 2 millones de dólares.

De acuerdo a lo que informa Radio ADN, ya hay acuerdo de palabra entre Independiente y Dinamo de Moscú, por lo que en las siguientes horas se debería hacer oficial el traspaso de Maximiliano Gutiérrez al fútbol de Rusia.