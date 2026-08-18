Repudio generalizado ha provocado en hinchas del Bulla la negociación de la directiva y del jugador con el Rojo, por lo ocurrido en Avellaneda en 2025.

Universidad de Chile realizó un polémico negocio, al ceder a préstamo a Franco Calderón a Independiente. Causa bastante ruido por lo sucedido entre ambos clubes en 2025.

Los hinchas del Romántico Viajero no olvidan lo ocurrido en Avellaneda en la Copa Sudamericana, donde los seguidores del Rojo agredieron de forma barbárica a fanáticos azules en el Estadio Libertadores de América. Los Bullangueros no olvidan, pero su dirigencia al parecer sí.

El negocio de Calderón con Independiente

Ante la poca continuidad que estaba teniendo en Universidad de Chile, Franco Calderón y el club acordaron una salida a préstamo. Hasta ahí todo bien, pero el problema fue su destino: Independiente de Avellaneda.

Calderón es cedido por 18 meses con cargo de 120 mil dólares y una opción de compra de 1.200.000 dólares. Ni desde lo económico es bueno el negocio. En la publicación de despedida del Bulla al central, los hinchas manifestaron su rechazo contra la decisión del jugador y la ya criticada directiva.

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“Bueno yo creo que el fútbol en día es presente y lógicamente, si yo me pongo en el caso del jugador, él necesita trabajar. Quizás no tenía más alternativas y pasó esto, pero no es lo ideal por lo que pasó, pero el poder de negociación hoy lo tienen los representantes”, explicó el histórico Patricio Mardones a RedGol.

Si bien el bicampeón con la U en 1994 y 1995 entiende los deseos de jugar del futbolista, sabe que no es bueno que vaya a un equipo que tuvo una pésima actitud con su hinchas. “Yo creo como ex jugador, lo importante es que él juegue, pero no es lo ideal por lo que sucedió el año pasado, pero hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene el domingo por el Superclásico ante Colo Colo”, cerró el Pato.

Más de 20 heridos de Universidad de Chile, muchos de ellos ensangrentados y cerca de 100 detenidos dejó esa triste jornada del 20 de agosto de 2025. Algunos seguidores todavía sufren las consecuencias físicas de lo sucedido. Hoy, casi un año más tarde, la directiva de Azul Azul le cede a una de sus figuras a Independiente. Impensado.