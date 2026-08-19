El entrenador del Romántico Viajero afina detalles para recibir al Cacique en su primer enfrentamiento contra el acérrimo rival de los azules y se refirió a la búsqueda incesante de un nuevo portero.

Fernando Gago afina detalles para disputar su primer Superclásico como DT de la Universidad de Chile. Y podría tener que afrontarlo sin la presencia de Lucas Assadi, quien negocia para emigrar al AIK Solna de Suecia en una tratativa que aparentemente está muy avanzada.

En ese contexto, Gago le concedió una entrevista a TNT Sports donde habló del presente del “10” de los azules. Pero también abordó la búsqueda de un refuerzo que el Romántico Viajero vio frustrada en dos ocasiones. Primero, por el abortado préstamo del colombiano Jordan García.

Después, por el telefonazo de Igor Lichnovsky que echó por la borda la contratación del arquero argentino Facundo Sanguinetti. “Se planteó la opción. Lo digo tranquilamente, se pensó en reforzar todos los puestos del equipo”, reconoció Pintita en la charla que tuvo con el periodista Marcelo Díaz.

Fernando Gago tuvo varias decisiones que tomar en la ventana de traspasos de invierno. (Felipe Zanca/Photosport).

“Y a partir de eso, se hace una planificación de acá a seis meses, a un año. Teníamos la planificación y podía pasar como no pasar, seguir contando con el plantel que teníamos si no llegaba nadie”, manifestó el otrora volante central de Boca Juniors y el Real Madrid. Finalmente, la U se quedó con los dos goleros que tiene desde el comienzo de la campaña.

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Gago respalda a Castellón y Toselli en la antesala del Superclásico 200

Fernando Gago prosiguió con su análisis del plantel de la U de Chile enfocado en los arqueros a pocos días del Superclásico 200. “Gabriel (Castellón) y Tose (Cristopher Toselli) tienen el rendimiento para poder jugar y competir”, dijo el entrenador.

Castellón atajó en el Superclásico del primer semestre: U de Chile venció 1-0 a Colo Colo en el Monumental con gol de Matías Zaldivia. (Luis Quinteros/Photosport).

“Es lo que voy a exigir, después decide el entrenador. Pero el rendimiento de ellos para entrenar y la competencia interna siempre existió”, sentenció Gago, quien no ha tenido ninguna duda durante 2026 sobre quién es el titular en la custodia de la portería.

Cristopher Toselli sabe que tendrá pocas chances de jugar con Fernando Gago de DT. (Andrés Piña/Photosport).

De hecho, el Flaco Castellón ha jugado todos los partidos de esta temporada, mientras que Toselli no ha tenido participación ni siquiera en la Copa de la Liga ni la Copa Chile. Una señal elocuente del pensamiento del DT en esta lucha por la portería.

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Revive la entrevista de TNT Sports a Fernando Gago

¿Cuándo se juega el Superclásico 200 del fútbol chileno?

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en la edición 200 del partido mayor que tiene el fútbol chileno. Será válido por la fecha 20 y se disputará el domingo 23 de agosto a contar de las 15 horas en el Estadio Nacional.