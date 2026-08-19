Héctor Pinto, ex entrenador de U de Chile, manifestó que futbolísticamente vislumbra mucho mejor a los azules que a Colo Colo.

En Universidad de Chile saben que tiene una oportunidad de oro para meterse en la lucha por el título, pues juega en el Nacional ante Colo Colo el domingo y en caso de ganar quedarán a 7 puntos de los albos.

Es decir, el Bulla descontará 5 puntos en dos fechas, lo cual hace pensar que pillar a los albos no es un imposible en el último tercio del certamen.

Héctor Pinto, DT que sacó campeón a la U en el 2004, asegura que los tres puntos quedarán en la escuadra local. “Tengo mucha fe que la U va a ganar, como nunca”, señaló en charla con Redgol.

“Si bien son impredecibles los clásicos, la U se ha visto mejor que Colo Colo. Los jugadores que tiene la U son muy habilidosos, rápidos, explosivos, eso puede complicar a Colo Colo”, explica.

Héctor Pinto confía en que la U le ganará a Colo Colo

La clave del Superclásico: la U mejor que Colo Colo en el medio

Luego piensa que la clave pasará por el mediocampo azul, superior al de los albos. “Tiene buen juego en el medio y por ahí pasa todo. Pone buenos jugadores con despliegue físico, hay una experiencia, han jugado clásicos”, explica.

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Vuelve a sostener Pinto que “creo, más que otras veces, que la U llega mejor al clásico y en caso de ganar será otro el campeonato”.

“Si bien queda lejos, a siete puntos todavía, ahí podría ser que se pelee el título. Yo creo en los milagros”, estableció el ex estratega universitario.