En Universidad de Chile saben que tiene una oportunidad de oro para meterse en la lucha por el título, pues juega en el Nacional ante Colo Colo el domingo y en caso de ganar quedarán a 7 puntos de los albos.
Es decir, el Bulla descontará 5 puntos en dos fechas, lo cual hace pensar que pillar a los albos no es un imposible en el último tercio del certamen.
Héctor Pinto, DT que sacó campeón a la U en el 2004, asegura que los tres puntos quedarán en la escuadra local. “Tengo mucha fe que la U va a ganar, como nunca”, señaló en charla con Redgol.
“Si bien son impredecibles los clásicos, la U se ha visto mejor que Colo Colo. Los jugadores que tiene la U son muy habilidosos, rápidos, explosivos, eso puede complicar a Colo Colo”, explica.
Héctor Pinto confía en que la U le ganará a Colo Colo
La clave del Superclásico: la U mejor que Colo Colo en el medio
Luego piensa que la clave pasará por el mediocampo azul, superior al de los albos. “Tiene buen juego en el medio y por ahí pasa todo. Pone buenos jugadores con despliegue físico, hay una experiencia, han jugado clásicos”, explica.
ver también
Confirmado: no habrá hinchas de Colo Colo ante U. de Chile en el Superclásico en el Nacional
Vuelve a sostener Pinto que “creo, más que otras veces, que la U llega mejor al clásico y en caso de ganar será otro el campeonato”.
“Si bien queda lejos, a siete puntos todavía, ahí podría ser que se pelee el título. Yo creo en los milagros”, estableció el ex estratega universitario.