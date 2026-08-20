En duelo en que su club quedó eliminado ante Vasco da Gama, el chileno abrió el marcador con un aplaudido tanto que dio la vuelta en redes sociales.

Esteban Matus dio la vuelta en las redes sociales durante un partidazo de la Copa Sudamericana. El volante que hace poco dejó Audax Italiano hizo uno de los golazos del torneo en la primera mitad, aunque su equipo terminó quedando eliminado.

Durante el duelo que Olimpia perdió 4-1 ante Vasco da Gama, el reciente fichaje de los paraguayos despachó un misil desde fuera del área, clavándola en el ángulo. Con euforia total, la misma transmisión del partido lo catalogó como el mejor tanto del torneo.

El elenco dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez venía de igualar 0-0 en el duelo de ida, válido por los octavos de final del torneo. Matus abrió la ruta que ilusionó al Rey de Copas, pero terminaron cayendo goleados en casa.

Video: así fue el fierrazo de Esteban Matus

En apenas su tercer partido defendiendo a Olimpia, Esteban Matus anotó un golazo por los paraguayos en Copa Sudamericana. El lateral zurdo puso el 1-0 parcial del encuentro jugado en Asunción.

Tweet placeholder

En duelo que finalmente terminó con los paraguayos eliminados, el chileno sacó aplausos como uno de los rescatables en el local. Y no solo por el gol, sino que su nivel hizo que sea ratificado como titular por Vitamina Sánchez.

“Me estoy sintiendo muy cómodo. La verdad que mis compañeros me están recibiendo de muy buena forma, estoy acoplándome al equipo, tratando de hacerlo lo mejor posible y acostumbrándome a su juego”, dijo el chileno durante la semana.

Matus jugando por Olimpia / Foto: Instagram.

Matus tiene 24 años y tras sonar fuerte en U de Chile el año pasado, finalmente se dio su salto al extranjero en Olimpia. Tiene 70 minutos jugados en el plano local y registra titularidad en ambos duelos coperos ante Vasco da Gama.