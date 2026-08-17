Víctor Mella hizo historia en la Major League Soccer: no sólo fue el primer chileno, también jugó el primer partido de aquel certamen que comenzó su competencia en 1996. Conversó con RedGol y analizó en profundidad el arribo del tocopillano al CF Montréal. "¿A qué se iba a venir a Chile? ¿A que le...?", lanzó.

Este talentoso volante ofensivo surgido de las inferiores de Colo Colo fue el primer chileno que jugó en la MLS e incluso disputó en el partido inaugural de la máxima categoría de Estados Unidos más de tres décadas antes del arribo de Alexis Sánchez.

La firma del tocopillano en el CF Montréal sacudió a toda la Major League Soccer y de inmediato trajo el recuerdo de Víctor Mella, quien en 1996 comenzó su aventura en aquel incipiente certamen que aprovechó el apogeo del fútbol luego del Mundial disputado en 1994 en suelo estadounidense.

Una aventura que comenzó por una invitación que llegó al Cacique. Y que el mismo Mella repasó junto a RedGol en esta entrevista. “Estaba Jorge Vergara y nos mandó a tres jugadores. Fueron 600 de todas partes del mundo y quedaban 70”, recordó este exjugador del Atlético Celaya, uno de los tres clubes que defendió en México. Junto a él viajaron Aarón Silva y Rodrigo Domínguez. En la novena ronda del Draft, el San José Clash lo escogió.

Víctor Mella junto a Patricio Yáñez en Colo Colo. (Cedida y retocada con Gemini IA).

¿Fuiste porque no tenías espacio en Colo Colo?

En Colo Colo hubo un cambio después de Vicente Cantatore. Llegó Gustavo Benítez, que era de otra escuela. Yo jugué con Vicente en el arranque del torneo. Él renunció, se hicieron cambios, asumió el profesor Eddio Inostroza y había diferentes presiones. El profe Yeyo no podía sostener al juvenil. Cuando tú le gustas a un entrenador tienes toda la confianza, pero se fue y chao Víctor. Aparecieron jugadores con pergaminos. Marcelo Vega, Marcelo Fracchia, Lucho Ceballos, cualquier cantidad de jugadores consagrados.

Había mucha competencia…

Y estaba jugando un poto pelao bueno en juveniles, pero competía con el Diablo, Toninho, el Pato (Yáñez) y jugaba Víctor Mella que no lo conocía nadie. Eso no perdura en el tiempo porque no tenía margen de error. El profe Yeyo hizo su camino, se quedó un rato. No funcionaron las cosas, nos eliminó Junior y me fui a las juveniles. Me llamaron a la selección chilena. Seguí jugando y busqué una alternativa. Con la llegada de Benítez, me fui a jugar a Fernández Vial con Mario Kempes y luego, a Estados Unidos. No me puedo quejar.

Víctor Mella jugó en 1996 y 1998 en San José Clash. También pasó por New England Revolution. (Stephen Dunn /Allsport).

¿Cómo recuerdas esa experiencia?

Era una liga muy competitiva, física, muy diferente al fútbol chileno. Todos los referentes de la selección de Estados Unidos jugaban en los diferentes equipos. Alexi Lalas jugaba conmigo, Cobi Jones jugaba en Los Ángeles, Eric Wynalda jugó conmigo en Boston

Alexi Lalas en acción por New England Revolution, donde coincidió con el chileno Víctor Mella. (Stephen Dunn /Allsport).

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Víctor Mella, histórico chileno de la MLS aplaude fichaje de Alexis Sánchez en CF Montréal

Víctor Mella fue un chileno histórico en la MLS y cree que Alexis Sánchez acertó completamente en su determinación de jugar en aquel certamen, donde será compañero de su compatriota arquero Thomas Gillier. El tocopillano será jugador franquicia en el CF Montréal.

Un modelo que se usa en la liga desde su creación en 1996, cuando tuvo el primer partido de su historia: San José Clash (luego sería Earthquakes) vs DC United. “A Miami llegó Carlos Valderrama (Tampa Bay Mutiny), eran los jugadores base. En Dallas estaba Damián Álvarez. Era para atraer a mucha gente, el mercado se movía más por el latino. Hoy ya no”, rememoró Mella.

Carlos Valderrama en acción por el Tampa Bay Mutiny. (Getty Images).

¿Qué te parece la llegada de Alexis Sánchez a la Major League Soccer?

Es una excelente decisión. Uno tiene que ser consecuente con la realidad del fútbol hoy. Él seguirá siendo figura, seguirá enseñando. Cuando uno se hace viejo empieza a enseñar. Y los gringos han tenido una buena evolución en el fútbol. Si tenemos que copiar, copiamos.

Un acierto total entonces…

Es buena plata, buena vida, tranquilidad. ¿A qué vendría a Chile? ¿A que le peguen una encerrona? Creo que disfrutará lo que ha hecho del fútbol. Es un empresario.

Y tu vida post retiro, ¿cómo ha sido?

Me quedé en México, jugué en Atlético Celaya, Veracruz y Real Sociedad de Zacatecas. Me casé, me divorcié, hice mi negocio, volví a Chile. Estudié para ser técnico de fútbol profesional. Ahora trabajo en el club Alumni en Lo Barnechea, trabajé en Canadá en la USL2. Fui técnico de un club femenino y asumí en el primer equipo. Se terminó la visa y me devolví.

Víctor Mella luce orgulloso parte del palmarés con el Club Deportivo Alumni. (Foto: Cedida).

¿Y actualmente cómo es tu vida fuera del trabajo?

Hoy en día estoy con mi vieja, la disfruto a morir. Muchos años fuera, estoy soltero. Me quedo con ella, tengo mi departamento, mi auto. Trabajo en esto, me va bien. No me pagan una camionada, nunca se ha pagado eso cuando uno trabaja con niños. Pero estoy a gusto. No me vuelve loco el plano competitivo. Si se da, bien.