Colo Colo ya comienza a mirar lo que será un nuevo mes de competencia. Los dirigidos por Fernando Ortiz tiene, por ahora, tres partidos programados durante octubre, entre la Copa Chile y la Liga de Primera.
El primer desafío será ante Deportes Puerto Montt, mientras que posteriormente los albos deberán salir de Santiago para enfrentar a Coquimbo Unido y Palestino.
El Cacique sacó una pequeña ventaja ante Puerto Montt en la Copa Chile.
Colo Colo vs. Puerto Montt por Copa Chile
El Cacique abrirá el mes con la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile frente a Deportes Puerto Montt, el martes 6 de octubre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.
Colo Colo llega con ventaja tras el 1-0 en el duelo de ida. Los albos buscarán sellar su clasificación a las semifinales del certamen.
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Dos visitas por la Liga de Primera
Luego será el turno del campeonato nacional. El primer partido será ante Coquimbo Unido, el domingo 11 de octubre a las 15:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
Más adelante, Colo Colo volverá a salir de casa para visitar a Palestino, el domingo 25 de octubre, a las 17:30 horas, aunque falta definir el estadio.
Calendario de Colo Colo en octubre
|Fecha
|Hora
|Partido
|Competencia
|Martes 6 de octubre
|20:30
|Colo Colo vs. Puerto Montt
|Copa Chile
|Domingo 11 de octubre
|15:00
|Coquimbo Unido vs. Colo Colo
|Liga de Primera
|Domingo 25 de octubre
|17:30
|Palestino vs. Colo Colo
|Liga de Primera
En resumen…
- Colo Colo enfrentará a Puerto Montt el 6 de octubre por Copa Chile.
- Luego visitará a Coquimbo Unido el 11 de octubre.
- Cerrará el mes ante Palestino el 25 de octubre, con estadio aún por confirmar.