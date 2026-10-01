El Cacique tendrá partidos de Copa Chile y Liga de Primera en octubre, con dos duelos como visitante por el torneo nacional.

Colo Colo ya comienza a mirar lo que será un nuevo mes de competencia. Los dirigidos por Fernando Ortiz tiene, por ahora, tres partidos programados durante octubre, entre la Copa Chile y la Liga de Primera.

El primer desafío será ante Deportes Puerto Montt, mientras que posteriormente los albos deberán salir de Santiago para enfrentar a Coquimbo Unido y Palestino.

El Cacique sacó una pequeña ventaja ante Puerto Montt en la Copa Chile.

Colo Colo vs. Puerto Montt por Copa Chile

El Cacique abrirá el mes con la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile frente a Deportes Puerto Montt, el martes 6 de octubre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.

Colo Colo llega con ventaja tras el 1-0 en el duelo de ida. Los albos buscarán sellar su clasificación a las semifinales del certamen.

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Dos visitas por la Liga de Primera

Luego será el turno del campeonato nacional. El primer partido será ante Coquimbo Unido, el domingo 11 de octubre a las 15:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Más adelante, Colo Colo volverá a salir de casa para visitar a Palestino, el domingo 25 de octubre, a las 17:30 horas, aunque falta definir el estadio.

Calendario de Colo Colo en octubre

Fecha Hora Partido Competencia Martes 6 de octubre 20:30 Colo Colo vs. Puerto Montt Copa Chile Domingo 11 de octubre 15:00 Coquimbo Unido vs. Colo Colo Liga de Primera Domingo 25 de octubre 17:30 Palestino vs. Colo Colo Liga de Primera

En resumen…