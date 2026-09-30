El técnico de los azules suma al juvenil Elías Rojas a sus entrenamientos, quien recibió luz verde tras pasar por pabellón.

Universidad de Chile volvió esta jornada a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, donde el técnico Fernando Gago empezó el trabajo con miras al duelo ante Deportes Antofagasta para la Copa Chile 2026.

Como hace tiempo no pasaba, la práctica se inició con buenas noticias para el plantel de los azules, porque recuperaron a un jugador que incluso tuvo que pasar por curigía.

Se trata de Elías Rojas, el joven volante que tuvo una rotura de meniscos, por lo que fue intervenido, pero ya recibió la luz verde para volver a los entrenamientos junto a sus compañeros de la U.

El 5 de julio fue el último partido en la U de Elías Rojas, ante Santiago Wanderers en Valparaíso. Foto: Andres Pina/Photosport

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Elías Rojas regresa en la U

Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes entregaron más detalles de la situación de Elías Rojas, quien comienza a pelear por un puesto en el equipo de Universidad de Chile.

“Una de las principales jóvenes figuras de Fernando Gago durante este año fue el canterano Elías Rojas. El volante de 18 años sufrió una rotura de menisco en el mejor momento de su corta carrera”, explicaron.

“Tal fue la magnitud que el joven jugador tuvo que pasar por pabellón. Sin embargo, se pudo averiguar que durante la jornada de hoy, Rojas pudo volver a los entrenamientos con normalidad, en medio de su recuperación”, detallan.

Con esto, resta ver la situación de Lucas Barrera y Octavio Rivero, para ver si pueden ser alternativa para la primera llave de cuartos de final de Copa Chile ante Antofagasta.