El entrenador le echó la culpa a los futbolistas de la derrota ante Estados Unidos y el ex defensor reaccionó indignado.

Como tristemente se está volviendo en una tradición, la selección chilena volvió a perder con Nicolás Córdova como entrenador, tras caer duramente por 4-2 frente a Estados Unidos en St. Louis.

El DT estuvo lejos de hacer una autocrítica luego de la derrota y tuvo el descaro de exponer a sus propios futbolistas, señalando que el bajo nivel de la Roja es culpa del precario momento de los jugadores.

Las palabras de Córdova no le gustaron a nadie y uno que se atreve a responderle es Marcos González, quien conversó con RedGol y se lanzó contra el entrenador interino.

“Es un tema de equipo, no depende de uno o dos jugadores, es un problema de equipo. No han logrado coordinar a través de la idea futbolística. La culpa no es de los jugadores. La idea de Nicolás Córdova no dio resultados en la Sub 20 y no dio resultados en la adulta“, dijo el ex seleccionado.

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Marcos González cuestiona el trabajo de Nicolás Córdova en la Roja

Marcos González no se quedó ahí, puesto que señaló que el trabajo de Nicolás Córdova no ha dado resultados a nivel adulto y tampoco en las juveniles.

“Si miramos lo que hizo Chile en el Sub 20 al mando de Córdova no se vieron grandes partidos y ahora en la adulta es más o menos lo mismo”, explicó.

“La idea de Córdova no está alcanzando. Hay jugadores y no se dan los resultados. Es lamentable lo que está pasando“, agregó.

Nicolás Córdova suma críticas al mando de la Roja. Foto: Photosport

Por último, señaló que el problema radica en el funcionamiento y en el trabajo que realiza Córdova, el cual no está llegando a los jugadores y aquello se grafica en malos resultados.

“Es muy fácil culpar a los jugadores, sin embargo, es el plan de juego el que no resulta. Si se le pregunta a los hinchas, a los expertos, a los entrenadores, nadie sabrá responder la pregunta sobre a qué juega Chile con Córdova. No veo una identidad en este equipo. No hay un buen trabajo“, cerró el Lobo del Aire.

En síntesis

Marcos González criticó a Nicolás Córdova tras la derrota por 4-2 ante Estados Unidos.

criticó a tras la derrota por 4-2 ante Estados Unidos. Marcos González responsabilizó al plan de juego de Córdova por los malos resultados.

responsabilizó al plan de juego de por los malos resultados. Nicolás Córdova culpó al nivel de los futbolistas por la caída de la Roja.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.