El King aseguró que en su carrera ha aprendido demasiado viendo fútbol, algo clave que los más jóvenes deben repetir. “Nunca uno deja de aprender, yo todavía sigo mirando jugadores”, declaró.

Arturo Vidal ha sorprendido bastante con sus certeros análisis de los partidos de la selección chilena de Nicolás Córdova. El King se ha vestido de comentarista por estos días en los reacts de Mega, donde ha sido bastante crítico con lo ofrecido por el equipo de todos.

Y ojo, que para hacerlo no solo saca a relucir su tremenda carrera como futbolista, sino que también la enorme cantidad de fútbol que sigue viendo. Para Vidal, el seguir aprendiendo es clave para ser exitosos en el deporte rey.

Así lo dejó en claro tras la derrota de la Roja ante Estados Unidos, donde aprovechó de mandarle un valiosos mensaje a los jugadores más jóvenes que buscan marcar la diferencia como futbolistas.

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Arturo Vidal manda a los jóvenes a ver más fútbol

El ahora defensor central de Colo Colo aseguró que “uno tiene que convivir con esto, alimentarse de esto. Si yo quiero llegar al Barcelona, al Real (Madrid) o a los mejores equipos del mundo, tengo que mirar al jugador del Barcelona, cómo yo me puedo igualar o ser mejor que él para llegar ahí”.

“Si tú no ves fútbol o no ves lo que hacen esos jugadores cuando están en problemas, no vas a igualarte nunca y nunca vas a llegar a esos equipos”, agregó.

Arturo Vidal dejó en claro que todavía ver bastante fútbol para seguir aprendiendo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el King dejó en claro que “nunca uno deja de aprender. Yo todavía sigo mirando jugadores. Yo ahora que juego de central veo los defensas y voy aprendiendo, cómo puedo ir mejorando, porque siempre se puede aprender”.

“Cuando ya te conformas con haber llegado y no quieres mejorar o no quieres avanzar en tu carrera que tú crees que va a llegar por un milagro, eso no funciona. Y por eso nos hemos quedado últimamente con pocos jugadores en Europa”, añadió.

Para cerrar, el bicampeón de América afirmó que “de verdad yo he tenido muchos compañeros en todos los equipos que estuve, con aplicaciones para el fútbol español, inglés, francés… del país que sean. Y veían fútbol a cada rato. Prendían la tele, a dónde ibas decías ‘ya pónganme el partido’ y comías viendo fútbol todo el rato. No se conforman con solo jugar bien, sino saber qué está pasando en el mundo del fútbol que vive”.

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En síntesis