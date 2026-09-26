El King tendrá un programa especial durante los partidos de la Roja. Tendrá su debut este sábado para el amistoso ante Canadá.

Arturo Vidal goza de un buen presente futbolístico, de hecho, este viernes fue una de las figuras de la cancha en la victoria de Colo Colo ante Audax Italiano en la Copa Chile.

A pesar de su momento, el ahora defensor central de 39 años está alejado de la selección chilena, puesto que la idea del entrenador interino Nicolás Córdova, es buscar sangre joven de cara al proceso para el Mundial 2030.

Sin embargo, el King estará cerca de la Roja cada vez que juegue, porque este sábado estrenará un nuevo programa en Mega, canal dueño de los derechos de transmisión del equipo nacional, para el partido ante Canadá.

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Arturo Vidal es nuevo rostro de la Roja en Mega

La estación privada dio a conocer que llegó a un acuerdo con Arturo Vidal, quien tendrá su estreno en los Reacts de los partidos de la selección chilena a partir de este sábado, para el duelo ante Canadá.

“El King conducirá el ‘React de La Roja’, un programa en vivo en el que reaccionará y comentará cada partido del equipo nacional junto a los hinchas. Lo hará desde su casa, con la mirada de quien conoce la cancha, los rivales y el camarín como pocos, y con el estilo cercano que lo ha convertido en un fenómeno de las redes sociales”, señaló Mega.

Arturo Vidal reaccionará a los partidos de la Roja. Foto: Photosport

“El react se podrá seguir en mega.cl y en el canal de YouTube de Mega (@megaoficial) desde media hora antes del pitazo inicial. En paralelo, los partidos se transmitirán en Mega y MegaGO”, agregó.

De esta forma, Arturo Vidal no se perderá ni un minuto de lo que suceda con la selección chilena y podrás ver su reacción en vivo y en directo.

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¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Canadá en la fecha FIFA?

El primer amistoso de la selección chilena en su gira por Norteamérica será este sábado 26 de septiembre, cuando a partir de las 20:00 horas de Chile se mida ante Canadá, en Toronto.