Medallero Juegos Suramericanos 2026: Team Chile hace historia con su mejor participación en los Odesur

La delegación nacional tuvo una prolífica actuación en Santa Fe y remató en el cuarto lugar de la clasificación final.

La participación del Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 llegó a su fin, y fue por todo lo alto, debido a que cumplió con todos los objetivos propuestos.

La idea de la delegación nacional era sumar una mayor cantidad de medallas de oro en relación a lo obtenido en Asunción 2022, y lo logró, ya que superó con creces los 38 primeros lugares obtenidos en Paraguay.

El equipo chileno brilló en Argentina, puesto que terminó su cometido con 49 oros, 58 platas y 68 bronces, totalizando 175 medallas en el escalafón final que ganó Brasil.

Además, el Team Chile cumplió con su propósito de quedar en la cuarta plaza en el medallero, ya que superó en el último día de competencias a Venezuela.

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El medallero del Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026