Tal como ocurrió en la fase de grupos, el cuadro incaico superó por 2-1 a La Roja y la dejó afuera del podio en los Odesur. Un nuevo fracaso para el proceso de Sebastián Miranda.

“Decepción” es la palabra que mejor grafica el desempeño de la Selección Chilena Sub 20 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con un rendimiento de más a menos, la escuadra nacional quedó merecidamente sin ganar una medalla.

Tras perder la semifinal ante Paraguay, el equipo que dirige Sebastián Miranda volvía a medirse con Perú, que le derrotó en la fase de grupos el 18 de septiembre, y lejos de querer tomarse una revancha, lo volvieron a desnudar futbolísticamente.

Chile fue incapaz de ser más en cancha que los incaicos y con los goles de Mart Cari (23′) y el autogol de Matías Orellana (63′) quedó abajo en el marcador. El descuento del temuquense Cristián Rocha (87′) sólo sirvió para decorar el marcador definitivo por 2-1.

Para este duelo, Miranda puso en cancha a Vicente Villegas en el arco; Martín Jiménez, Bruno Torres, José Movillo y Juan Poblete (Orellana) en defensa; Mario Sandoval, Vicente Zenteno (Rocha) y Joaquín Muñoz en mediocampo; Vicente Martínez (Antonio Riquelme), Yastin Cuevas y Martín Mundaca (Maximiliano Rojas) en delantera.

El fracaso de Chile en los Juegos Suramericanos

El desempeño de la Selección Sub 20 en Santa Fe 2026 fue de más a menos. Todo arrancó de la mejor forma con una aplastante goleada por 4-1 a Panamá, pero todo se fue a pique el 18 de septiembre con la derrota por 0-2 contra Perú.

En el duelo clave para la clasificación a semifinales, despertó Chile y derrotó a Colombia por 3-2. Fue su último triunfo en los Juegos Suramericanos, pues de allí en más todo fue derrota, tanto con Paraguay en semifinales como con los incaicos en la pelea por el bronce.

En cinco encuentros disputados en Rosario, La Roja ganó dos y perdió tres, con ocho goles a favor y ocho en contra. Los goleadores del cuadro nacional fueron Cristián Rocha y Joaquín Muñoz, con dos tantos cada uno.

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En síntesis