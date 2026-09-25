En conversación con RedGol, Víctor Hugo Castañeda pidió que la ANFP tome una medida radical para acabar con este tipo de hechos. "Hay que ponerse rojo una sola vez", afirmó.

A la espera que desde la ANFP se tome una decisión definitiva respecto del futuro de la serie por Copa Chile entre Universidad de Chile y Evertontras los graves incidentes en el duelo de ida en Viña del Mar, las voces se multiplican para exigir castigos ejemplares y que den señales.

Uno que fue muy radical en esta materia fue Víctor Hugo Castañeda, otrora figura del cuadro azul y ex entrenador ruletero, que en conversación con RedGol fue categórico en exigir a la Federación que tome una medida radical para acabar con estos actos violentos.

El pedido de Castañeda por incidentes entre Everton y la U

“Tiene que cortarse (esta situación) de una vez por todas, ponerse rojo una sola vez y no amarillo muchas veces. Ya nos hemos dejado de sorprender, el partido no daba para nada y fue por desmanes nomás, por delincuencia, no hay otra”, partió sus dichos el ex volante.

En esa línea, Castañeda repasó la actitud de las dirigencias de ambos clubes, al afirmar que “cada uno trata de sacar agua para su molino nomás. Everton trata de sacar agua para su molino, la gente de la U, la señora también trata de sacar agua para su molino, pero ahí hay que ceñirse al reglamento de una vez por todas“.

Por ese motivo, el hoy comentarista de fútbol es enfático en exigir que se descalifique a ambos equipos de la Copa Chile, aunque advierte que “no sé si deben castigar los dos, pero… algo tiene que pasar. Tomar una (medida)… porque el precedente que se generó con esto, de lo que pasó con Coquimbo, fue nefasto“.

Finalmente, Castañeda repasó a las autoridades de seguridad por lo que ocurrió en Sausalito, pues “ya con toda la tecnología que se tiene, no puede ser que no los identifiquen. ¿Cómo entran esos elementos a la cancha? Es problema de la administración, del tipo que está organizando, de la organización”.

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En síntesis