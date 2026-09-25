El ex capitán de la U criticó lo sucedido en el Sausalito, dejando en claro que vino justo cuando el equipo jugaba mejor ante Everton.

Los incidentes de la barra de Universidad de Chile no dejaron a nadie tranquilo, luego que se pusieron a lanzar fuegos artificiales cuando iban ganando 1-0 a Everton por los octavos de final de la Copa Chile.

Uno que estaba presente en el estadio fue Johnny Herrera, quien también hizo saber su molestia por lo que sucedió en el estadio Sausalito, dejando en claro que esto daña a la U.

Fue en conversación con el programa “Rayando el CDA” que el ex portero y capitán de los azules lamentó lo sucedido: “Nada, es una pena, estos giles cagan todo”.

Los fuegos artificiales incluso le dieron a los hinchas en Tribuna. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

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Johnny Herrera lamenta lo sucedido porque “la U estaba jugando bien”

Johnny Herrera fue testigo de los incidentes de la barra de Universidad de Chile en el partido ante Everton, en el estadio Sausalito, que fue suspendido en el minuto 83.

El comentarista deportivo de TNT Sports estaba en la tribuna cuando se desencadenaron los hechos, por lo que no dejó pasar la oportunidad de criticar a los descontrolados.

“Una lata, una pena mas que nada, era un partido tranquilo, estaban jugando bien y viene esto”, destacó antes de salir del reducto en Viña del Mar.

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